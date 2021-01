Vente OM : « McCourt a reçu une offre qu’il ne peut pas refuser ! « 

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Thibaud Vezirian a révélé de nouvelles informations concernant la vente de l’Olympique de Marseille.

La vente de l’Olympique de Marseille reprend du service avec Thibaud Vezirian qui a publié ce lundi une vidéo sur sa chaîne YouTube. Le journaliste a révélé de nouvelles informations à ce sujet et selon lui, il y a des négociations entre McCourt et un potentiel acheteur.

« Du 24 au 28 décembre, Frank McCourt a participé à des réunions sur la vente OM. Le club a reçu une offre de plusieurs centaines de millions. Les deux parties sont entrés dans des rendez-vous sérieux donc je n’en dirais pas plus. C’est une offre sérieuse qui concerne également le stade Vélodrome et se lancer dans un projet ambitieux sportivement parlant. McCourt se laisse un délai de réflexion jusqu’à février / mars. Cette offre lui permettrait de sortir par la grande porte de l’OM. McCourt réclamait 600M€ mais les acheteurs ne se sont pas alignés. On pourrait avoir un deal en mars / avril avec une annonce publique et donc la révélation de la vente OM. Si McCourt refuse l’offre, je vous tiendrais au courant. Les acheteurs voudraient mettre un directeur sportif, un ancien joueur de l’OM qui aurait déjà été contacté. (…) C’est très positif, ça avance, il se passe des choses en coulisses ! » Thibaud Vezirian – Source : Chaîne YouTube