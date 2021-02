Vente OM : « McCourt a tout intérêt à cumuler les actifs pour ensuite faire une plus-value »

Le maire de la Ville Marseille Benoît Payan a de nouveau rappelé qu’il souhaitait vendre le Stade Vélodrome. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille Frank McCourt pourrait-il être intéressé ?

Son prédécesseur Jean Claude Gaudin ne voulait pas en entendre parler, Benoit Payant, lui a clairement exprimé son souhait de vendre le Stade Vélodrome. Jean-François Brocard, spécialiste du Centre de droit et d’économie du sport de Limoges tente d’expliquer dans les colonnes du journal l’Equipe ce qui pourrait inciter Frank McCourt à racheter l’enceinte du boulevard Michelet.

« À l’image de ce qu’il a fait aux Dodgers, il a tout intérêt à cumuler les actifs pour ensuite faire une plus-value, car j’imagine mal quelqu’un s’intéresser à l’OM sans le stade. Encore faut-il qu’il y ait une rentabilité possible. Et la période de Covid, sans public et sans événements autres que sportifs, n’y est pas propice. Cela dit, la stratégie de Frank McCourt repose sur des enjeux immobiliers et l’achat du stade lui permettrait peut-être d’avancer sur d’autres dossiers avec la mairie qui pourrait lancer un appel d’offres sur les autres biens qui l’intéressent comme l’hippodrome ou le parc Borély ». Jean-François Brocard – L’Equipe