Vente OM : « McCourt envoie un message fort ! »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce lundi avec l’ancien joueur de l’OM et consultant de Football Club de Marseille, Jean-Charles de Bono, Nicolas Filhol et Benjamin Courmes. Ces derniers reviennent notamment sur les dernières informations concernant la possible vente de l’Olympique de Marseille.

L’actionnaire principal de l’Olympique de Marseille Frank McCourt se serait engagé auprès de la DNCG à remettre 20 millions d’euros dans les caisses du club afin d’éponger une partie du déficit du club (estimé cette saison au-dessus de 100 M€). Dans l’émission Débat Foot Marseille ce lundi, notre journaliste Nicolas Filhol réagit à cette information. Selon lui, c’est peut être aussi un signal envoyé aux investisseurs qui souhaiteraient racheter l’OM :

McCourt joue un double jeu qui est dans son intérêt.

« Je pense qu’il joue sur les deux tableaux. Le fait de dire « je ne suis pas vendeur », il y a une part de vérité la-dedans. Ca veut aussi dire qu’il veut vendre à un prix qu’il a défini. Si aujourd’hui il n’a pas de proposition à ce prix là, il faut qu’il s’organise pour pouvoir attendre. Et là, le message pour les gens qui veulent acheter est clair, c’est : »moi je n’ai pas le couteau sous la gorge, je peux remettre de l’argent, et le club tient la route. Donc je vendrais que j’ai décidé. » Donc quelque part, il envoie un message fort en disant : »si vous voulez vraiment acheter le club il va falloir aligner la monnaie ». Et d’un autre côté, si les investisseurs intéressés ne peuvent pas payer ce montant, cela lui permet de maintenir le club à flot pour disputer la ligue des champions, une compétition qui lui permettra de récupérer aussi de l’argent. Il joue un double jeu qui est dans son intérêt. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (06/07.2020)

