Vente OM : McCourt répond formellement à Ajroudi !

Nouvel épisode dans le feuilleton de la « vente OM » initié par le duo Ajroudi – Boudjellal. Selon l’AFP, Frank McCourt aurait clairement fait savoir à l’homme d’affaire franco-tunisien qu’il n’avait ‘intention de lui vendre l’Olympique de Marseille.

L’AFP s’est en effet procuré un mémo envoyé aux représentants de Mohamed Ajroudi par l’avocat de Frank McCourt, Olivier de Vilmorin, dans lequel il fait « part, de manière formelle et définitive, de la réponse de (son) client : le club n’est pas à vendre, Monsieur McCourt ne souhaite pas engager de discussions avec vos clients ».

La Déclaration :

Plus tôt dans l’après midi Mourad Boudjellal a littéralement chargé le président de l’OM Jacques Henri Eyraud :

« C’est très bien joué parce que M.Eyraud n’est pas contre la vente de l’OM. Il est même favorable à ce que l’OM soit vendu si on le garde. Ce qui lui pose un problème, c’est qu’on a dit très vite qu’il n’était pas prévu de le conserver. Pourquoi on dit ça? Parce que l’OM est un club qui, depuis que M.Eyraud est là, perd environ 100 millions d’euros par an et ça ne fait qu’augmenter. (…) Son départ, c’est le seul enjeu qu’il défend. Si demain, des Emiratis rachètent l’OM avec des moyens dix fois supérieurs, ça ne va pas le déranger. D’après mes échos, il a quand même un salaire de footballeur qui ne marque pas de but.

Mourad Boudjellal – Source : RMC Sports