Vente OM : « McCourt va peut être faire rentrer un investisseur pour tenir et mieux vendre… »

Notre équipe était en plateau mercredi au lendemain de la victoire de l’OM face à l’Olympiakos. Voici un extrait de ce Débat Foot Marseille, dans lequel notre invité Hervé Bercane a donné son sentiment sur les rumeur de « vente OM »…

Mourad Boudjellal a affirmé que le projet était toujours d’actualité et qu’une offre a été transmise à l’actuel propriétaire, Frank McCourt. L’Américain aurait même deux autres offres sur sa table, évaluée à 200 M€ selon les dires de Boudjellal. Pour Hervé Bercane, Franck McCourt n’aurait rien d’autres de mieux à faire que de vendre l’Olympique de Marseille. Seul autre option pour le président de l’OM : s’associer avec un investisseur pour essayer de mieux vendre le club beaucoup plus tard…

la seule chose qu’il peut faire c’est s’associer avec un investisseur – hervé bercane

« À un moment donné quand tu as de la marchandise et tu crois qu’elle a une certaines valeur dans un entrepôt, il faut payer le loyer. Pour Franck McCourt, il vaut mieux qu’il déstocke que ça coûte de l’argent et au moment où il va vouloir déstocker cela ne coûtera plus rien. Quand tu fais un déficit de 100 millions d’euros chaque année, les banques accordent le déficit mais exigent des cautions. Il y a trop de charges et l’OM ne sait pas vendre. Les recettes ont baissé par rapport aux annonceurs, et les publicités sont à oublier. D’après mes sources, McCourt n’aura jamais le Parc Chanot. La seule chose qui peut entrer en ligne de compte, c’est qu’il fasse entrer un investisseur pour tenir une date et mieux vendre le club. Mais à un moment donné quand tu vaux au début 1,2 milliard d’euros et maintenant tu vaux entre 800 et 900 millions d’euros avec tous ses investissements il vaut mieux qu’il vende… » Hervé Bercane – Source : Débat Foot Marseille (02/12/2020)