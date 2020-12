Vente OM : Une offre de 200M€ sur la table de McCourt… Les supporters bientôt de retour au Vélodrome? La mise au point de Villas-Boas… Les 3 infos OM de ce jour

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce lundi: Une offre de 200M€ sur la table de McCourt, vers un retour des supporters au Vélodrome, Villas-Boas met les points sur les i concernant l’Europa League…

Vente OM : Une offre de 200M€ sur la table de McCourt? (En plus de deux autres)

Les rumeurs sur la vente de l’Olympique de Marseille s’étaient calmées après la déclaration de Mourad Boudjellal affirmant que la communication à ce sujet allait ralentir.

Après avoir affirmé que le projet était toujours d’actualité au micro de RMC, Mourad Boudjellal a expliqué à Ouest-France qu’une offre a été transmise à l’actuel propriétaire, Frank McCourt. L’Américain aurait deux autres offres sur sa table, évaluée à 200 M€ selon les dires de Boudjellal.

« Le projet s’est accéléré (…) Nous avons créé un groupe WhatsApp sur le canal duquel nous échangeons en permanence. Rien ne filtre en dehors de ce cercle fermé. Une offre? Oui. Elle figure sur le bureau de Franck McCourt (l’actuel propriétaire américain). Mais j’en connais au moins deux autres. McCourt le situe à 200 millions d’euros. Tôt ou tard, McCourt vendra. Ce n’est qu’une question de temps. Et je vous l’ai dit, je suis patient, ça se fera… » Mourad Boudjellal – Source : Ouest-France (02/12/20)



ENTRETIEN. Mourad Boudjellal veut rebondir à la tête de l’OM : « Je suis patient, ça se fera… » https://t.co/2RvQklPbhR — Ouest-France (@OuestFrance) December 2, 2020

OM : Vers un retour des supporters au Vélodrome? (+ de 15 000?)

Depuis le premier confinement, soit début mars 2020, les supporters n’ont pas pu assister à un match officiel de l’Olympique de Marseille. Après des mois de souffrance sans retrouver leurs joueurs et animer le Vélodrome, les fans de l’OM vont pouvoir faire leur retour dans leur antre.

En effet, Roxana Maracineanu a affirmé ce mercredi que le « gouvernement ne ferme pas la porte » à la possibilité de voir les supporters dans les stades. Dès le 15 décembre, les supporters devraient pouvoir assister aux rencontres « dans les stades en plein air selon une jauge à 25% », a annoncé la ministre des Sports.

Vers un retour des supporters dans les stades dès le 15 décembre ?@RoxaMaracineanu : « le gouvernement ne ferme pas la porte. […] Retour des spectateurs le 15 décembre dans les stades en plein air selon une jauge à 25% » https://t.co/gsL1y2lYcF — Pierre Rondeau (@Lasciencedufoot) December 2, 2020

Le Vélodrome ayant une capacité de 67 394 places, 16 848 spectateurs pourront faire leur retour dans l’enceinte des Marseillais et donc probablement participer au match face à Reims prévu le 19 décembre 2020. Une bonne nouvelle qui devrait ravir les fans de l’OM, impatients de retrouver l’ambiance du Vélodrome mais également les joueurs qui souffrent du fait de jouer sans public.

En conférence de presse avant la réception de Nantes, Valentin Rongier a donné son ressenti sur le monde du football sans supporters… Le milieu de terrain de l’OM a hâte de retrouver le public !

« Ce n’est pas une excuse sur notre jeu. Mais à mon avis, la situation aurait été différente si les supporters avaient été là en Ligue des Champions. Là, c’est flagrant, sans les supporters, le football c’est nul. On joue des matchs, on est contents parce que c’est notre passion mais le fait de ne pas pouvoir partager ça avec les supporters, ça tue le football. On ne peut pas faire autrement avec la situation sanitaire mais ça aurait été différent. » Valentin Rongier – Source : Conférence de presse (27/11/20)

OM : Villas-Boas met les points sur les i concernant l’Europa League !

Il avait laissé sous-entendre qu’une qualification en Europa League n’était pas méritée et que jouer tous les 4 jours était fatiguant mentalement quand l’objectif est de terminer sur le podium. André Villas-Boas a précisé sa pensée concernant l’Europa League ce mardi après la victoire de son équipe 2-1 face à l’Olympiakos. Il veut jouer le coup à fond…

« Je n’ai pas dit qu’on ne veut pas aller en Ligue Europa. Mais mon opinion, c’est que ce serait mieux que les 3e et 4e soient éliminés. Peut-être que maintenant on va avoir quatre points et aller en C3, mais ce n’est pas quelque chose que tu peux vivre avec joie, parce que tu as fait de la merde en Ligue des champions si tu en es là. Il n’y a pas de trophée à soulever pour être qualifié en Ligue Europa. Mais oui, on va jouer à fond. City joue le derby de Manchester après nous, je ne sais pas ce que Pep (Guardiola) prévoit, mais peut-être un peu de changements. Il faudra jouer à fond contre eux, et espérer que Porto fasse quelque chose contre l’Olympiakos. » André Villas-Boas – source : RMC (01/12/2020)