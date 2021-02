Ménès : « La vente OM ? C’est bidon »

Le journaliste Thibaud Vézirian continue de lâcher ses informations concernant la vente de l’Olympique de Marseille. Ce dernier a annoncé que l’officialisation de la vente n’est qu’une question de jours…

Invité par David Barbet, Pierre Ménès a réagi concernant ces dernières rumeurs. Selon lui, une vente de l’Olympique de Marseille serait improbable compte tenu de la situation financière du club…

Pour 1,3 milliards d’euros, va falloir trouver le pigeon – pierre ménès

« Tous les mecs qui sont sur le dossier me disent que c’est bidon. Je ne sais pas ce que ça va donner mais j’ai de gros doutes. Pour Paris, personne n’était au courant de rien et les qataris sont venus du jour au lendemain et ont racheté le club. Alors que là on parle des Saoudien qui n’ont jamais parlé à personne. Il n’y a que des démentis de McCourt. C’est bien gentil de racheter l’OM, mais McCourt veut 460 millions et il y a 200 millions de dettes. Il faut compter encore 200 millions pour retaper l’équipe, ça fait déjà 850 millions avant de dire « atchoum ». De plus, la politique marseillaise veut que le gars achète le stade. On parle d’un budget de départ aux alentours 1,2 ou 1,3 milliards d’euros. Va falloir trouver le pigeon… »

Pierre Ménès – Source : La Team Barbet (08/02/2021)