Vente OM : Michel Moulin répond à la rumeur

L’Olympique de Marseille pourrait-il réellement passer sous pavillon saoudien ? Michel Moulin, ancien conseiller sportif du PSG, affirme évoque des discussions entre McCourt et l’Arabie Saoudite mais n’est pas catégorique…

Parce qu’un été tranquille à l’Olympique de Marseille ne serait pas un été normal, celui-ci ne déroge pas à la règle alors qu’il n’a débuté que depuis quelques heures. Si la question du coach est vraisemblablement réglée, restent le mercato à débuter rapidement, un calendrier très chargé très tôt et les fameuses rumeurs de rachat du club par l’Arabie saoudite. Récemment c’est l’ancien entraineur de l’OM Rolland Courbis qui a ravivé la flamme en direct sur RMC : « Michel Moulin m’a dit et ça se passe 9 fois sur 10 que l’Arabie saoudite ne va pas s’arrêter là et qu’ils vont acheter un club français rival du Paris Saint Germain », avait lancé le « coach ».

Peut-être que je rêve, parfois on espère qu’il y ait un concurrent au PSG

Michel Moulin, ancien conseiller sportif au PSG et dirigeant dans plusieurs autres clubs par le passé, était lui l’invité d’Europe 1 lundi où il a évoqué le potentiel rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie saoudite. « Si je vais racheter l’OM ? Je n’ai pas gagné au loto. Si j’aurais aimé ? Oui, mais je n’ai pas gagné au loto« , a-t-il débuté, interrogé sur sa propre intention d’acheter le club. « L’Arabie Saoudite ou Saadé sont les deux qui pourraient racheter l’OM. Peut-être que je rêve, parfois on espère qu’il y ait un concurrent au PSG. Mais c’est vrai qu’il y a eu certaines discussions entre McCourt et l’Arabie Saoudite« , a poursuivi le gardois.

Pas forcément un information précise et assumée donc, alors que d’autres comme Georges Malbrunot (expert Moyen-Orient pour Le Figaro) ou Romain Molina affirmaient récemment qu’une vente n’était pas si proche.