Vente OM : Mohamed Ajroudi et son fils détaillent le projet !

Dans un entretien accordé au Parisien, Mohamed Ajroudi et son fils ont détaillé le projet culturel derrière le sportif : S’ils reprennent l’OM, ce ne sera pas qu’une histoire d’argent.

L’Olympique de Marseille fait l’objet d’un projet de rachat depuis plusieurs semaines. Après quelques jours de silence dans les médias, Mohamed Ajroudi a parlé au Parisien. Accompagné de son fils, ils ont détaillé quelques parties de l’opération.

Je cherche à retrouver la France de mon enfance — AJROUDI

Selon les deux hommes, il ne s’agit pas simplement d’un projet sportif et financier… Le côté culturel et méditerranéen est une nouvelle fois mis en avant.

A LIRE AUSSI : Vente OM :Acariès, Boudjellal, Ajroudi… L’organigramme révélé !

« On parle beaucoup de chiffres dans cette opération, mais l’important est ce qu’on veut essayer de transmettre avec ce club. On va parfois dire que nous sommes utopistes, mais je préfère ça que d’être blasés. »

Mehdi Ajroudi – Source : Le Parisien

« Ma femme est Française de naissance, je suis Français de sang, car ma famille a servi ce pays militairement. Quand on siffle la Marseillaise, ça me rend malade. Je cherche à retrouver la France de mon enfance. On vivait dans un quartier entre juifs, chrétiens et musulmans et on grandissait tous ensemble »

Mohamed Ajroudi – Source : Le Parisien