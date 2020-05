Vente OM : Molina est CASH concernant la rumeur Al-Walid ben Talal !

Questionné à ce sujet par ses viewers, le journaliste Romain Molina s’est exprimé sur la probable vente de l’Olympique de Marseille à Al Walid Bin Talal. Selon lui, il n’y a aucun contact entre les deux parties !

En Live sur sa chaîne YouTube, Romain Molina a livré des informations concernant la vente de l’Olympique de Marseille à l’homme d’affaires Al Walid ben Talal.

il n’y a RIEN, rien du tout — MOLINA

Selon le journaliste, il n’y a aucun contact entre le Saoudien et les actuels propriétaires de l’OM… Ils préféreraient des clubs en Liga ou en Premier League.

« On entend qu’Al-Walid Bin Talal va racheter l’OM, mais il ne faut pas oublier qu’en 2017, il a été mis au frais. Il ne peut pas sortir de Riyad. Donc évidemment, tu as 50 000 rumeurs qui circulent ici et là, mais aujourd’hui Al-Walid Bin Talal il reste en Arabie saoudite. Pour avoir parlé avec des gens qui travaillent ou qui ont travaillé avec lui, il n’y a RIEN, rien du tout (avec l’OM). La Premier League et la Liga sont les deux championnats qui intéressent les Saoudiens. Pourquoi ? Parce que les clubs sont des marques qui les font rêver. »

Romain Molina – Source : YouTube