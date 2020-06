Vente OM – Molina : « On est très loin des 700M€. On est sur des sommes très modestes… »

Le projet de rachat de l’OM, porté médiatiquement par Mourad Boudjellal, est piloté par Mohamed Ajroudi. Le journaliste Romain Molina a donné son avis sur l’homme d’affaires franco-tunisien, il est sceptique…

Sur sa chaîne Youtube, Romain Molina a donné son avis sur Mohamed Ajroudi, l’homme d’affaires qui aimerait racheter l’OM…

D’un petit truc, Ajroudi fait une montagne — Molina

« Boudjellal a la gueule de l’emploi, il connait le sport et la région. Mohamed Ajroudi a de l’argent, est-ce qu’il connaît les mecs autour de Walid Ben Talal ? Oui. Est-ce qu’il a bossé avec Walid Ben Talal ? Non. Mohamed Ajroudi est un mec cultivé, qui a le sourire charmeur, qui est intelligent, il a de l’argent et un réseau, il a fait des affaires. C’est un homme qui adore se prendre en photo avec des gens connus, qui est dans le paraître. Si je cite les gens qui les connaissent, c’est un embobineur, un enjoliveur. D’un petit truc, il fait une montagne. Mais les gens savent aussi très bien ce qu’il a fait par exemple avec Veolia en Arabie Saoudite, où il a monté le business plan mais a aussi voulu une commission avant même que les fonds arrivent… Il a des casseroles aussi en Tunisie (foot, hôtel), même s’il donne d’autres versions. Il est super convaincant, il est tout sauf con, sauf qu’après il disparaît dès qu’on parle concrètement d’argent. Il ramène des gens à la table, il a des contacts, la preuve c’est lui qui a parlé à Louis Acariès et Mourad Boudjellal. (…) On arrive avec cet argument de Marseille capitale de la méditerranée. Tout est politisé dans ce dossier. Des garanties ont été demandées, des sommes annoncées. Mais attention, avec lui on n’est pas sur du 700M€, on en est très loin. On est sur des sommes très modestes. L’OM utilise aussi la presse, McCourt aimerait vendre mais pas à n’importe quel prix. Il veut vendre au plus haut. (…) Tout le monde espère que l’OM va être pris à la gorge pour attendre et faire baisser les prix. Aujourd’hui on fait rêver les gens, on utilise le Moyen-Orient car ça évoque l’argent, mais c’est un leurre, un mirage. Car souvent les investissements du Moyen-Orient n’arrivent jamais. C’est toujours des promesses… » Romain Molina – source : Youtube (29/06/2020)