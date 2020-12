Vente OM : Molina révèle que l’Arabie Saoudite a bien pris des renseignements sur Marseille !

Nouvel épisode dans le dossier de la vente de l’Olympique de Marseille. Le journaliste d’investigation Romain Molina révèle que l’Arabie Saoudite a bien pris des renseignements sur le club marseillais.

Le journaliste indépendant Romain Molina vient de révéler que le fond souverain étatique de l’Arabie Saoudite a pris des renseignements sur l’Olympique de Marseille. De quoi relancer le dossier de la vente OM ? Il précise toutefois que le club marseillais n’est pas le seul club a avoir été scruté par l’AS.

je ne parle pas d’entremetteurs, je parle de gens d’Arabie Saoudite — Molina

« Aujourd’hui »oui il y a une demande de renseignement des responsables du projet 2030 Saoudien pour regarder divers clubs. Et en effet, il y a une demande de renseignement sur deux clubs français dont l’un est Marseille. Alors ça ne veut pas dire que les saoudiens veulent Marseille, déjà il y a cinquante mille entremetteurs qui leur ont préposé l’OM et quantité de clubs. Mais là je ne parle pas d’entremetteurs, je parle de gens d’Arabie Saoudite qui ont pris des renseignements sur plusieurs clubs notamment au niveau économique et surtout au niveau politique car ils n’ont pas envie d’avoir des soucis au niveau de la Mairie. Il est donc vrai qu’ils ont posé la question. maintenant est-ce que ça va se faire ? Ils ont pris des renseignements sur au moins 10 clubs donc ça fait partie d’une grande liste et la France n’est pas prioritaire pour des raisons de business surtout avec l’effondrement des droits TV avec Media Pro. Et ce qui va compter, c’est la rentabilité. » Romain Molina – Source : Youtube