Vente OM : Boudjellal va rencontrer de nouveaux investisseurs…

Mourad Boudjellal fait la tournée des médias. L’ancien président du RCT rêve toujours de diriger l’OM et fait la promotion de son livre «J’en savais trop», aux éditions Solar. Il a même révélé qu’il allait rencontrer de nouveaux investisseurs prochainement.

Présent sur le plateau de L’Équipe du Soir sur la Chaîne L’Équipe jeudi, Mourad Boudjellal a expliqué qu’il avait rendez-vous avec des investisseurs la semaine prochaine pour se tenir prêt au cas où Frank McCourt décidait prochainement de vendre l’écurie phocéenne. A l’heure actuel le propriétaire américain de l’OM n’entend pas vendre le club…

Demain sera un autre jour et on essayera de participer à la bagarre — Boudjellal

« Le projet de rachat n’est pas enterré, pour autant je ne peux pas dire qu’aujourd’hui nous sommes en contact et que cela avance ça serait mentir. Le projet de rachat n’est pas enterré car personne ne sait ce qu’il se passera demain à l’OM dans ce contexte bien particulier et si difficile. L’OM est un club qui joue depuis des mois sans public avec des droits TV aléatoires. Si Franck McCourt ouvre la porte à un moment, pas mal de monde va essayer de s’incruster et on essayera aussi même si ça ne veut pas dire que l’on y arrivera. Je pensais que McCourt bluffait quand il disait que l’OM n’était pas à vendre mais apparemment il disait la vérité. Demain sera un autre jour et on essayera de participer à la bagarre. Car il y aura bagarre. (…) Je peux vous dire que, la semaine prochaine, j’ai rendez-vous avec des fonds pour essayer, au cas où, je dis bien au cas où, d’être présent. Parce que si l’opportunité se présente, et elle ne se présente pas aujourd’hui, il faudra essayer d’avoir préparé le terrain. Des fonds d’origine américaine ou du Moyen orient ? je fais de l’information pas de la délation. » Mourad Boudjellal – source : La chaine l’Equipe (03/12/2020)

Le rachat de l’OM pas enterré ? Mourad Boudjellal répond #EDS pic.twitter.com/4CEkCxlAkZ — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) December 3, 2020