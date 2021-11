Vente OM : Nouvelle rumeur d’une réunion à Dubaï !

La Vente OM avait agité l’actualité du club olympien pendant des semaines. Le soufflet était retombé, mais plusieurs rumeurs font leur retour et le 10Sport affirme qu’une réunion a bien eu lieu à Dubai récemment…

Alors que Franck McCourt est toujours le propriétaire de l’OM et qui clame ne pas vouloir vendre, que la DNCG a encadré la masse salariale du club, des rumeurs de vente reviennent en coulisse. Selon Le 10 Sport, un rendez-vous a eu lieu dans la capitale des Émirats Arabes Unis. « Au cours de ce rendez-vous qui daterait du mois de novembre, des investisseurs auraient fait part de leurs intentions de se porter acquéreur de l’OM. Comme depuis plusieurs années, Frank McCourt adopte la même position : il n’est pas vendeur. Mais il est à l’écoute des propositions. Et ce n’est clairement pas la première fois que l’OM est approché de la sorte. Selon nos sources, Frank McCourt a déjà reçu plusieurs offres très concrètes pour l’OM. Mais aucune n’a encore trouvé grâce à ses yeux. »

McCourt discute mais refuse les offres ?

EXCLU @le10sport : Selon nos informations, une réunion s’est récemment tenue à Dubaï pour évoquer la vente de l’OM ! Ce n’est pas la première fois que l’OM est approché de la sorte, Frank McCourt a déjà reçu plusieurs offres. A lire ici #VenteOMhttps://t.co/1VAQYsxQhM — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 29, 2021

De son côté, le journaliste Thibaud Vezirian continue d’affirmer que la vente du club sera officialisée prochainement. Il affirme même avoir des preuves écrites du rachat de l’OM par un fond d’investissement du moyen orient.

A LIRE AUSSI : Concurrents OM : Tchouaméni pour remplacer Pogba, un remplaçant du Real pisté par le LOSC et les conseils à Bosz pour battre Sampaoli !

« J’ai les preuves, j’ai des virements, des contrats, mes sources ne m’ont pas menti, j’ai des confirmations toutes les semaines. Des sources de très très haut niveau, haut fonctionnaire, avocats. Je n’ai aucun souci de ce côté là. je n’ai pas de date à donner mais vous pouvez dormir tranquille… » Thibaud Vezirian – Source : Twitch (19/11/2021)

Interrogé il y a quelques jours sur la chaine France24, Frank McCourt avait pour sa part réaffirmé son intention de conserver l’Olympique de Marseille. Une vente n’est pas du tout à l’ordre du jour si l’on en croit ses propos :

« Si je vais rester propriétaire de l’OM alors qu’on a dit que les Saoudiens étaient intéressés par l’OM ? Je l’ai dit à de nombreuses reprises, je ne vais nulle part. J’aime l’OM, j’aime Marseille. Et l’équipe joue très bien. Maintenant, je crois qu’on a atteint notre vitesse de croisière, on construit un club qui peut vraiment gagner et c’est mon but. Ce sont des rumeurs qui sont diffusées par les réseaux sociaux. C’est de la pure désinformation qui se dissémine sur les réseaux sociaux sur le fait que le club est à vendre. Je l’ai dit 10, 12 fois : le club n’est pas à vendre. Je suis là, je suis propriétaire du club. Ces rumeurs, on leur permet de migrer à travers les réseaux sociaux, il n’y a pas de contrôle, de vérifications et c’est amplifié par les gens qui ne savent pas » Frank McCourt – Source : France 24