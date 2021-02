Vente OM : « Oui, je pense qu’une grosse machine est en train de se mettre en branle »

Dans un entretien accordé au Point, Dominique Grimault, ancien directeur de la chaîne OM TV s’est exprimé sur la vente du club. Selon lui, un rachat est en marche.

Déjà sur le plateau de l’Equipe d’Estelle il y a quelques jours, Dominique Grimault semblait confiant pour une vente de l’Olympique de Marseille.

Marseille n’est pas qu’un club de foot.

L’ancien directeur de la chaîne OM TV s’est de nouveau exprimé à ce sujet dans un entretien accordé au Point. Le journaliste pense qu’un gros projet de rachat est en cours.

« On doit s’attendre dans les mois à venir à un bouleversement radical à la tête de l’OM. Mais ce cycle n’est pas que négatif : n’oublions pas qu’ils ont été en finale de Ligue Europa en 2018, qu’ils ont retrouvé la Ligue des champions la saison dernière… Tout n’est pas à jeter dans ce qu’ont fait McCourt et Eyraud. (…) Une vente du club est possible? Oui, je pense qu’une grosse machine est en train de se mettre en branle. Si l’OM est bien racheté, cela peut directement influer sur les droits TV. (…) Marseille n’est pas qu’un club de foot. C’est aussi un projet immobilier avec notamment le Vélodrome, qui est désormais en vente… » Dominique Grimault – Source : Le Point (07/02/21)