Vente OM : Pierre Ménès affirme que « c’était bidon »

Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, est revenu sur les rumeurs de vente du club et a une nouvelle fois affirmé que Franck McCourt était bel est bien investi dans l’avenir de l’OM. Si Pierre Ménès aimerait voir un OM avec autant de moyens que le PSG, il affirme que les rumeurs sur les saoudiens n’étaient pas fondées il y a 2 ans !

Pierre Ménès a répondu à une question sur la vente de l’OM qui agite le club depuis bientôt 3 ans : « Il y a deux-trois ans, quand on parlait des Saoudiens, j’avais des infos et je savais que c’était bidon. Si aujourd’hui les Saoudiens venaient à racheter l’OM, cela ne confirmerait évidemment pas le fait qu’ils étaient intéressés il y a trois ans. Je rappelle une nouvelle fois que quand les Qataris ont racheté le PSG, l’info est tombée du jour au lendemain sans que personne ne le voie venir. Ce sont des gens qui travaillent dans l’ombre et sont habitués à la discrétion. Moi, j’espère juste que l’OM dispose un jour des mêmes moyens financiers que le PSG. On aurait des clubs « locomotives » très forts et ce serait merveilleux pour l’intérêt du championnat, pour les droits TV de Ligue 1… »,A lire : Vente OM : Nouvelle mise au point du clan McCourt !

Face à Pierrot (4/4) : « J'espère qu'un jour l'OM aura les mêmes moyens financiers que le PSG »

Le journaliste du 10Sport Alexis Bernard affirme lui qu’il n’y a pas d’offre officiel et que ce n’est pas la priorité des capitaux saoudiens… « Au sujet de la possible vente de l’OM. Aucune offre officielle à ce jour. Comme il n’y a aucune négociation en cours. Une volonté de McCourt de céder le club, depuis 3 ans. Mais il refuse d’écouter à moins de 300/350 M€… Il ne veut pas perdre un euro dans cette affaire. Deux réunions importantes sur le sujet ont eu lieu. A Dubaï et à Paris. Plusieurs émissaires se sont même déplacés à Marseille pour faire avancer les choses et discuter avec les personnalités et institutions locales. Depuis, aucune avancée concrète. De nombreuses personnes autour du club qui tentent de faire avancer une possible vente. Fournier, Quillot, Migliaccio… Ce qui alimentent toutes les rumeurs attenantes. S’il y a effectivement un intérêt de capitaux saoudiens, l’OM n’est clairement pas leur priorité du moment. »

Au sujet de la possible vente de l'OM



Interrogé sur les rumeurs de vente du club par Franck McCourt, Pablo Longoria ne veut plus être affecté par tout ça. « Ce n’est pas une question pour moi. Depuis que je suis arrivé à l’OM, il y a toujours ces rumeurs de vente. J’ai commis une erreur, une fois. Je me suis laissé affecter par toutes ces rumeurs. C’était avant une demi-finale de Ligue Europa Conférence face au Feyenoord. On était à l’aéroport. Je me souviens que je me suis tendu parce que j’y ai donné de l’importance. C’était un moment important de notre saison, avant d’aller à Rotterdam. Ça m’avait déstabilisé moi, mais aussi le groupe. Plusieurs joueurs m’ont demandé où ça en était. J’ai donné de l’importance (à ces rumeurs) à ce moment-là. J’ai fait l’erreur de transmettre cette « non tranquillité » et de commencer à demander à mon propriétaire. Après ça, j’ai cherché à m’évader complètement de tout ce type de sujets. Il faut faire avec, ça fait partie de notre environnement. J’ai cherché à m’isoler et travailler avec pérennité. On doit faire comme si on allait continuer au club pour les x prochaines années. Si on tombe dans ce type de jeu, on fait l’erreur que j’ai faite avant le Feyenoord: donner de la crédibilité à ces rumeurs. » Pablo Longoria précise que Frank McCourt « donne une sécurité financière à l’OM et qu’il souhaite gagner des titres ».

