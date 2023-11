OM : « Est-ce que ce sont des consignes dictées par McCourt ? »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM traverse une grosse crise de résultats en Ligue 1 et se retrouve avec seulement 2 points d’avance sur le premier relégable. Une situation inquiétante que tente d’analyser l’ancien olympien Fabrice Abriel.

Dans un entretien donné à La Provence, Fabrice Abriel a évoqué la situation délicate de l’OM : « Je ne sais pas ce que Gattuso veut faire. Il semble vouloir un 4-2-3-1 avec Harit en meneur de jeu, mais l’équipe ne joue pas pour lui. Le ballon ressort trop lentement, Harit se retrouve toujours do au but et sans le soutien de Veretout ou Kondogbia. Certains éléments dont le jeu est illisible. C’est compliqué de deviner quand Ndiaye va lâcher son ballon, d’anticiper les zones visées par Kondogbia, les déplacements de Veretout… Renan Lodi aussi. Je vois beaucoup Vitinha courir, c’est bien. Mais, franchement, on ne va pas se mentir sur les qualités de ce garçon. Autour de lui, Ndiaye ou Sarr… Ce sont des bons petits joueurs, ils ont du talent, mais ils n’ont pas la personnalité pour jouer à l’OM. Ce n’est pas Pablo Longoria qui est sur le terrain. Est-ce Longoria qui n’en fait qu’à sa tête ? Est-ce que ce sont des consignes dictées par McCourt ? Le club renvoie l’impression que personne n’est aligné. Et certains décisionnaires ne semblent plus impliqués ».

Dans le Débrief sur notre plateau, Jean Charles De Bono a affiché son quiétude après la nouvelle défaite de l’OM à Lens. Il explique ne plus vibrer devant les matches de son équipe de cœur. « On ne vibre pas, cette équipe ne nous fait pas vibrer. C’est une équipe sans surprise, le jeu est stéréotypé, un peu d’engagement mais pas d’accélération, il n’y a pas de circuits préférentiels. C’est une équipe dans l’engagement physique mais pas footballistique. Cette équipe est totalement stéréotypé, il faut qu’il ait de la variation dans le jeu, de la surprise. Cette équipe ne nous fait plus lever de notre fauteuil. On joue un coup sur dix dans les dernières minutes. Je pense que beaucoup de supporters sont désabusés et ne reconnaissent pas cet OM. »

Marseille fait une très mauvaise opération au classement et a livré une prestation catastrophique notamment sur le plan technique. Sur les ondes de RMC le journaliste Daniel Riolo n’est pas tendre avec le niveau de cette équipe de Gattuso.

« Le bilan est catastrophique depuis Gattuso est là. je ne sais pas si c’est un problème d’entraîneur, ce qui est sûr c’est que le recrutement est raté les joueurs qui sont arrivés ne sont pas bon on est tous d’accord la dessus. Gattuso peut varier ses mises en place tactiques, jouer en 442, mettre un 10 derrière l’attaquant, j’ai l’impression que le problème c’est la limite des joueurs qui sont là . Il y a des joueurs qui sont extrêmement limités. L’idée c’est de donner les clés à Harit qui est un peu au-dessus des autres techniquement. Défensivement les mecs se battent. Mais tu n’as pas d’attaquant de pointe et les joueurs sur le côté ne sont pas bons. La faiblesse des mecs que tu as sur le terrain fait que tu rends cette copie là à la fin. L’année dernière l’équipe était juste meilleure. Ce qu’avait mis en place Tudor avait fonctionné, là on ne comprend pas ce que fait Gattuso. Correa et Sarr sont mauvais, je ne sais pas s’ils peuvent faire mieux que ça. Sarr je l’ai jamais trouvé que c’était un bon joueur et Correa était 4e de la rotation à l’Inter. Même à gauche, quand Lodi est arrivée on s’est dit bonne nouvelle. Je pense même qu’avec tous les défauts qu’il pouvait avoir, Tavares apportait plus. (…) Il faut s’inquiéter pour Marseille »

