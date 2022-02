Vente OM : Pourquoi on achèterait un club pour officialiser un an et demi plus tard ?

Voici un extrait du dernier Marseille Champions Podcast. Le thème est le « drama » de la Vente OM depuis plus d’un an…



Le 5 février 2021, tout le landerneau olympien entrait en ébullition. Deux journalistes (Thibaud Vézirian et Matthias Manteghetti) annonçaient la vente imminente de l’OM à des investisseurs saoudiens. Un an plus tard, le club est toujours officiellement la propriété de Frank McCourt mais la rumeur vit encore et semble avoir causé des divisions irréversibles entre « ceux qui y croient » et « les antis VenteOM ».

Retour avec Matthias Manteghetti sur un drama qui a pris des proportions incompréhensible au vu des enjeux. L’ancien journaliste de Canal+ a donné son sentiment sur ces information un an plus tard…

Les négociations étaient très très très avancées et il s’est passé quelque chose ?

« Que ce soit vrai ou pas, j’ai probablement bien fait de ne plus en parler compte tenu du bordel que cela a provoqué. Avec Thibaud on ne s’était jamais parlé, on l’a fait en septembre dernier, lui avait beaucoup plus de sources que moi et elles sont différentes des miennes. Toutes disaient que c’était fait. Ce n’est pas moi qui ai pris seul la responsabilité de cette annonce, on me l’a demandé. Si on sait qui est derrière cette simultanéité des infos ? Non et je ne sais pas si on le saura un jour (…) Mais je peux assurer que j’ai eu ces infos de sources qui ne se connaissent pas, qui n’ont rien en commun. Mes supérieurs ont eu aussi des confirmations de quelqu’un qui ce jour-là a eu la même info que moi. Pour nous l’information était bonne (…) La seule info qui est venue à moi ensuite, c’est Fabrice Abriel, qui m’a confirmé qu’il avait été approché par des investisseurs en 2020 pour qu’il discute avec l’OM si une reprise était possible. Il avait donc contacté l’Olympique de Marseille et on lui avait répondu qu’il y avait une négociation en cours et qu’on ne répondrait pas à sa prise de contact. Pour moi, il n’y a que deux possibilités, soit l’OM est vendu et pour X raisons que je ne connais pas, cela ne peut pas être officialisé, mais pourquoi on achèterait un club pour officialiser un an et demi plus tard ? Ou alors, c’est le plus réaliste pour moi, les négociations étaient très très très avancées et il s’est passé quelque chose qui a fait que la vente a capoté. Le truc de dire qu’ils ont acheté, j’y ai cru pendant 2-3 mois mais je n’y crois plus trop. A quoi cela servirait ? Je suis certain qu’il s’est passé quelque chose, mais quelque chose s’est passé et que la vente ne s’est pas finalisée. C’est mon ressenti ». Matthias Manteghetti – Source: Marseille Champions Podcast / FCMarseille (02/02/2022)