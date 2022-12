Ce vendredi La Provence consacre un papier au fake news qui empoisonnent l’actualité de l’OM. Entre les rumeurs de vente du club et celles d’arrivées de joueurs prestigieux. le quotidien local revient sur un épisode de 2019…

La Provence raconte que lors du printemps 2019, l’ancien président Pape Diouf avait « reçu un message chaleureux de la part d’un coach renommé de Ligue 1 pour… le féliciter de son prochain retour à la tête de l’OM! Interloqué, le Sénégalais en avait ri. Il venait tout juste d’être approché par une équipe représentant de prétendus repreneurs mais avait très vite compris que, malgré la sympathie de ses interlocuteurs, ces derniers n’avaient rien de concret à proposer à Frank McCourt. » Beaucoup d’investisseurs ont approché McCourt pour tenter de racheter le club, souvent sans avoir les fonds nécessaires. Par contre, Romain Molina avait expliqué que des Emiratis avait contactés McCourt mais que ce dernier était trop gourmant !

Des Emiratis auraient tentés de racheter l’Olympique de Marseille d’après Romain Molina ! Le journaliste était sur une chaîne spécialisée sur Lyon afin de parler du rachat de Textor qui a une nouvelle fois été repoussée. Dans cette vidéo, on y apprend notamment que Frank McCourt a réclamé 500M€ cet été auprès des Emiratis afin de lâcher l’OM… Une somme folle, refusée par ces potentiels acheteurs.

C’est comme Frank McCourt. Cet été, il a réclamé 500M€ aux Emiratis — Molina

« 800M€ on ne trouvera jamais d’acheteur ! A 400/500M€ oui. C’est comme Frank McCourt. Cet été, il a réclamé 500M€ aux Emiratis. C’est sûr, ça ne s’est pas fait… Il y a la même logique entre Lyon, Marseille, Saint-Etienne aussi. Ils réclament des fortunes. Les propriétaires de clubs en France demandent des sommes bien trop élevées. » Romain Molina – Source : GoneBack (07/12/22)

Il y a eu des discussions avec un groupe mais il voulait trop d’argent. C’était au mois de juin, McCourt avec les sommes qu’il réclame, personne ne va acheter — Molina

Le journaliste Romain Molina a depuis plusieurs années sorti des informations sur la vente de l’OM. Football Club de Marseille l’avait d’ailleurs interrogé en visio pour évoquer ce sujet en 2020. Pour le média Quotidien du Sport, le journaliste a une nouvelle fois affirmé que Frank McCourt est à la recherche d’un acheteur pour le club mais qu’il demande beaucoup d’argent.

« J’ai toujours dit que Franck McCourt voulait vendre, c’est une certitude. En tout cas, il y a eu des discussions avec un groupe mais il voulait trop d’argent. C’était au mois de juin, McCourt avec les sommes qu’il réclame, personne ne va acheter. Du bluff ?Non non ! vous ne donnez pas autant de document, vous ne faites pas autant de rendez-vous, si vous n’avez pas l’envie que cela aboutisse. C’est quand même aller loin… Je ne suis pas un expert, mais regardez ce qu’il s’est passé avec les Dodgers. Il était dans une situation catastrophique et il fa fait une énorme opération. Aujourd’hui, McCourt veut faire la même chose avec l’OM, bonne chance à lui. Ce que je vous ai dit sur la vente OM. Je peux le redire sans problème. J’ai toujours dit la même chose depuis trois ans et ça ne change pas. Je ne m’étais pas trompé sur Walid Bin Talal. J’ai toujours dit qu’il ne serait jamais à l’OM. De même pour le projet Boudjellal, en expliquant l’esbroufes. Par contre que McCourt cherche mais veut beaucoup d’argent, c’est le cas. » Romain Molina – Source : Quotidien du Sport (05/11/22)