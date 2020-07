Vente OM : Riolo trouve la méthode « crasseuse » mais…

Mourad Boudjellal poursuit sa campagne médiatique pour faire connaitre son projet de rachat du club marseillais. Daniel Riolo n’est pas fan de la stratégie employée par l’ancien président du RCT…

Mourad Boudjellal était l’invité de Débat Foot Marseille lundi, il nous a détaillé son projet de rachat au cours d’un long entretien. Plusieurs informations, dont celle du journal l’Equipe, confirment qu’il avait rencontré plusieurs « figures des virages du Vélodrome, leaders ou responsables d’associations de supporters ». Le jounaliste Daniel Riolo y voit une tentative de déstabilisation…

Pour la L1 et pour l’OM, peut être que ce serait mieux – Riolo

« McCourt ne veut pas vendre et ne veut pas mettre d’argent, donc problème. Le fait qu’il y ait un investisseur motivé va le faire réfléchir. D’où la stratégie de passer par les supporters. Mais là où c’est un peu vicieux, c’est si la saison reprend et que l’autre dit « je ne veux pas vendre ». Ça ne se passe pas très bien et tu as le bordel au stade. Et le bordel au stade qui, en gros, serait un bordel « cassez-vous, il y a quelqu’un d’autre pour reprendre ». Ce n’est pas clean, comme méthode. Franchement, c’est crasseux, même. Tu exploites les gens en leur faisant faire une manif, c’est un peu de la manipulation. Et les supporters vont dire : « Mais nous on n’en a rien à foutre d’être manipulé, puisque de toute façon, cette direction-là, on n’en veut plus. Mais mieux que ça, celui qui est en train de manipuler, nous on est pour lui ! Parce que s’il a fait la même chose à Toulon, tant mieux ça s’est bien passé. Donc on y croit. Donc c’est une manipulation consentie. » C’est pour ça que je me prive de porter un jugement là-dessus. Si les supporters le veulent… On ne peut pas toute l’année dire qu’Eyraud gère le club comme il ne faut pas, que McCourt veut pas mettre d’oseille, qu’ils ont creusé un trou qui est énorme et, peut-être qu’on ne trouve pas la méthode géniale, mais après tout, et pour la L1 et l’OM, peut-être que ce serait mieux. » Daniel Riolo – Source : RMC (30/06/2020)