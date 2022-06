Vente OM : « Si McCourt perd de l’argent et qu’il a des propositions de ventes… Qu’est-ce qu’il attend ? »

Sur le plateau de « Débat Foot Marseille », notre invité Pierre Guille et Jean-Charles De Bono reviennent sur les rumeurs de ventes de l’OM.

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille » consacré à la vente de l’OM, rumeur qui revient notamment à cause des problèmes financiers du club. Pierre Guille, président du mondial La Marseillaise à Pétanque, et Jean-Charles De Bono nous donnent leur sentiment sur la situation du club. Des propos qui font échos à ceux d’un précédent « Débat Foot Marseille », où De Bono expliquait que c’était « le moment où jamais de vendre » le club.

« On a tout aujourd’hui pour franchir un pallier » – Guille

« On parle souvent de Longoria mais on oublie aussi que l’on a restructuré le club avec Laurent Colette notamment qui est DG du club aujourd’hui. Il était DG du Barça, il faut dire on s’est quand même adjoint de ce qui se fait de mieux en Europe, donc on a tout aujourd’hui pour franchir un pallier. Et j’ose espérer que McCourt accompagne, Longoria c’est pas un magicien, il a fait de la magie avec ce qu’on lui a donné cette année mais c’est pas Harry Potter non plus à un moment donné ça a ses limites. » Pierre Guille Source : Football Club de Marseille (20/06/2022)

« Je ne comprends pas, parce qu’on dit McCourt ne veut pas investir, il perd beaucoup d’argent. Mais quand il y a des propositions de ventes, s’il y en a… qu’est-ce qu’il attend ? » Jean-Charles De Bono Source : Football Club de Marseille (20/06/2022)