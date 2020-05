Vente OM : « Si tu ne mets pas des gens compétents… »

Ce lundi l’émission Débat Foot Marseille étaient notamment consacrée à la crise financière que traverse aujourd’hui l’Olympique de Marseille et l’avenir du club.

Le journaliste de l’agence de presse Stat Perform, Nassim Tirreche évoque le spectre de la vente du club qui a refait surface ces dernières semaine.

La Vente OM comme unique solution pour retrouver un OM ambitieux sportivement ? Pour le journaliste de l’agence de presse Stat Perform, Nassim Tirreche il faut surtout remettre des gens compétents à la tête du club :

Depuis Pape Diouf, et ça remonte à longtemps maintenant, on a l’impression que le club n’avance pas…

» Je suis impressionné par la capacité de ce club à se tirer des balles dans le pied. A chaque fois que c’est revendu, tu te dis ça y est ça va être bon, et puis non…Julien Fournier disait que l’OM rend fou. Et bien j’ai l’impression que les gens viennent avec les meilleurs intentions du monde et disant que tout va être carré, et six plus tard ça part dans tous les sens. Je suis pessimiste sur l’avenir du club. Je me dis que même avec une vente, si tu ne mets pas un mec compétent et qui tient la baraque ça va recommencer. Depuis Pape Diouf, et ça remonte à longtemps maintenant, on a l’impression que le club n’avance pas… » Nassim Tirreche – source : Débat Foot Marseille

