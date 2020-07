Vente OM : Tapie explique pourquoi l’OM pourrait être au coeur d’une stratégie d’investissement de grande ampleur

Dans les colonnes de France Football, l’ancien président de l’OM Bernard Tapie a donné son sentiment sur la possible vente du club marseillais.

Mourad Boudjellal a révélé qu’il faisait parti d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille. L’ancien président de l’OM Bernard Tapie a donné son sentiment sur l’attractivité du club marseillais qui pourrait être selon lui au coeur d’une stratégie global autour de la région PACA pour des investisseurs :

Il faut un taulier et il est de cette trempe — TAPIE

« Si je devais conseiller un investisseur ? Ah les mecs, vous avez de ces questions (rires). Tout ce que je sais c’est que, contrairement à d’autres clubs, il y a un ancrage régional très fort. D’ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais le deuxième nom français le plus connu à l’étranger après Paris, c’est Provence. Et avec la décentralisation et l’autonomie de plus en plus grande des régions, il y a fort à parier que la région PACA va être tout en haut. Oui, je pense qu’en termes de développement, ça va faire très mal. Et si les investisseurs comprennent cela, alors l’OM peut vraiment s’inscrire dans ce mouvement. » Bernard Tapie – Source France Football (07/07/2020)