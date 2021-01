Vente OM : Un ancien joueur de l’OM est au courant dixit Vezirian

Nouvel épisode de la vente OM… Thibaud Vezirian s’est exprimé sur un live sur YouTube. Le journaliste a eu des contacts avec un ancien joueur de l’OM qui lui a confirmé les négociations.

Depuis plusieurs mois maintenant, Thibaud Vezirian enquête sur la vente de l’Olympique de Marseille. Selon ses sources, Frank McCourt négocie avec des hommes d’affaires pour céder le club.

je suis conforté tous les trois jours sur la vente de l’OM. Je n’ai pas de doutes — VEZIRIAN

Dans un live sur YouTube, il a confirmé que des négociations étaient en cours et qu’un ancien joueur, notamment passé par l’OM, a affirmé être au courant que des discussions sont en cours.

A LIRE AUSSI : Vente OM : Molina révèle un nouveau détail sur McCourt et son désire de vendre…

« C’est sûr et certain qu’il y a des négociations. Il a fait un rendez-vous avec des acheteurs. C’est une information avec de multiples sources : politiques, avocats, hommes d’affaires, directeurs… Il s’est assis avec d’autres personnes, notamment Jeff Ingram. C’est une réalité. J’ai moins de joueurs de foot ou de directeur sportif dans mon répertoire mais j’ai des hommes d’affaires, de personnes à l’étranger via mon background. Ce midi, un ancien joueur, notamment passé par l’OM, m’a dit qu’il savait que c’était en cours. Ça m’a juste conforté mais je suis conforté tous les trois jours sur la vente de l’OM. Je n’ai pas de doutes » Thibaud Vezirian – Source : OM C’est nous Live (22/01/21)