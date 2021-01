Vente OM : Un ancien joueur fait de grosses annonces ! « Ça vient du Moyen-Orient »

Dans un live consacré à la vente de l’Olympique de Marseille, l’ancien joueur Fabrice Abriel a fait des annonces. Selon ses informations, il y a deux offres venus du Moyen-Orient.

Thibaud Vézirian avait expliquait il y a près d’une semaine que les discussions étaient toujours en cours entre Frank McCourt et un potentiel acheteur de l’Olympique de Marseille.

il y a très peu de gens qui peuvent investir sur l’OM — ABRIEL

Dans le live Massilia Football, Fabrice Abriel, ancien joueur de l’Olympique de Marseille, s’est exprimé à ce sujet. Selon ses informations, il y a deux fonds d’investissements prêts à acheter le club à McCourt. L’un d’entre eux serait déjà en négociation.

A LIRE AUSSI : Vente OM : La petite phrase de Bernard Tapie qui enflamme les réseaux sociaux…

« Je crois Tapie a un bon réseau. Moi si je voulais acheter un club à Marseille, je lui demanderais… On ne fait pas la course à celui qui fait des annonces mais il y a très peu de gens qui peuvent investir sur l’OM. Sinon c’est à perte. Il vaut beaucoup trop cher par rapport à ce que McCourt en demande. Ça vient du Moyen-Orient. Il y a deux fonds d’investissement. Un est intéressé mais ne peut pas rentrer dans la négociation parce qu’il y en a déjà une en cours. Mais il faut attendre la fin de cette dernière pour que l’autre arrive, en cas d’échec. Et ça vient des Emirats Arabes Unis. » Fabrice Abriel – Source : Massilia Football (29/01/21)