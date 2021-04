Vente OM : Un club historique de Ligue 1 est officiellement en vente !

Via Le Progrès, les propriétaire de l’ASSE, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo mettent l’AS Saint-Etienne en vente !

L’Olympique de Marseille est liée à des rumeurs et informations autour d’une vente. Pour le moment, le 14 avril 2021, cela n’est pas encore fait et semble même loin de l’être selon les informations du journaliste anglais Ben Jacobs.

Nous veillerons à ce que ce nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club

De son côté, Thibaud Vézirian affirme toujours que le club va être vendu, taxant ce que Ben Jacobs raconte de « bidon » et donnant rendez-vous au mois de mai pour la finalisation du dossier de la vente du club toujours obtenu par Frank McCourt.

A LIRE : Vente OM : Une sortie de Gaudin affole les supporters marseillais !

En attendant, un autre club français est à vendre ! En effet, ce mardi soir, nous apprenions via une lettre des présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo publié dans le Progrès que l’AS Saint-Etienne est en vente.

« Ainsi, afin d’assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d’affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. Nous veillerons à ce que ce nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l’emploi et perpétuer son identité. Nous serons vigilants à ce que le passage de témoin puisse s’effectuer dans la confidentialité et la sérénité. Notre club possède les armes indispensables pour s’engager dans une nouvelle ère. Jamais démentie, l’attractivité de l’ASSE dépasse les frontières. La ferveur de ses supporters représente un de ses atouts essentiels, au même titre que la valeur de ses joueurs et l’excellence de son centre de formation. Dans l’unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l’intérêt de l’ASSE. Et cette nouvelle histoire s’écrira avec vous… Allez les Verts ! » Roland Romeyer et Bernard Caïazzo – Source : Le Progrès (13/04/21)