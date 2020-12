Vente OM : Une offre pour McCourt à 200M€, Boudjellal le retour, et décrassage d’OM – Olympiakos (2-1)

Retrouvez le replat de notre émission Débat Foot Marseille de ce mercredi à 17h30. Football Club de Marseille vous retrouve en studio avec avec notre journaliste Benjamin Courmes et nos invités Emmanuel Barranguet (journaliste AFP) et Hervé Bercane. Au menu : Une offre pour McCourt à 200M€ et ENFIN une première victoire en Ligue des Champions !

A lire aussi : Crise Covid19 : Vers un non paiement des salaires des joueurs ?

Au Programme dans Débat Foot Marseille :

Le décrassage OM Olympiakos (2-1) :

L’analyse à froid / Le fait du match / Man And Merguez du match

L’OM peut-il vraiment décrocher cette troisième place ?

Faut-il jouer cette Europa ligue ? AVB semble vouloir tenter un coup cette saison en championnat, a-t-il raison d’y croire ?

Vente OM : Mourad Boudjellal a remis une pièce dans la machine avec la sortie de son livre et des interviews accordées à RMC. La vente du club est-elle inéluctable ? Que peut-on encore espérer du Projet McCourt ?

FAQ : On répond à vos questions