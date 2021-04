Vente OM : Vézirian donne rendez-vous en mai ?

Les réseaux sociaux sont un terrain de jeu qui oppose les pros et les sceptiques concernant la fameuse Vente OM. Thibaud Vézirian a adressé hier un petit message pleins de sous entendus en donnant rendez-vous en mai prochain…

Après avoir diffusé ses informations concernant une vente à venir du club olympien, le journaliste Thibaud Vézirian ne veut plus directement abordé ce thème tant que cela ne sera pas officialisé. Cependant, il envoie de petits messages à l’occasion… c’est le cas ce 1er Avril, il a donné rendez-vous en mai…



Ce lundi dans notre émission Débat Foot Marseille, Nicolas Filhol avait pour invités Thierry Mode et Mathieu Grégoire (L’Equipe). Ce dernier a été questionné sur la vente OM dans notre traditionnelle FAQ de fin d’émission ! Il n’a pas été tendre avec les insiders et Thibaud Vézirian…

« Pour moi ceux qui sont vraiment méprisants avec les supporters l’OM sont les faux insiders qui leur font croire des choses. Je me suis déjà exprimé à ce sujet, je ne veux pas revenir dessus. Ils pigeonnent, ils arnaquent les supporters. Il y en a certains, c’est de la flûte ! Une fois que l’on a dit que les supporters de l’OM espèrent retrouver de la grandeur… Mais à Sochaux aussi ils en rêvent. Mais une fois que l’on a dit, on va devoir se concentrer sur ce qui se passe en ce moment ! Il y a des matchs etc. Mais ça devient une niche, ça s’auto-alimente. (…) Je vois des gens avec des chaîne YouTube qui prennent des followers mais leurs infos ne se vérifient pas. Tant mieux pour eux ! A un moment, on est confirmés par des faits. C’est du foutage de gueule ! Le communiqué est déjà chaud et déjà prêt… Mais attendez, de quoi on parle là? » Mathieu Grégoire – Source : Football Club de Marseille (29/03/21)