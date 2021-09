Vente OM – Vézirian en remet une couche !

Frank McCourt l’a affirmé à plusieurs reprises, il veut s’inscrire à l’Olympique de Marseille dans la durée. Après avoir enflammé les réseaux sociaux ces derniers mois, le journaliste Thibaud Vézirian persiste sur le fait que le club phocéen serait vendu. Il s’est de nouveau exprimé sur un Space.

Alors que les rumeurs de vente de l’Olympique de Marseille avaient enflammé les réseaux sociaux ces derniers mois, Frank McCourt a démenti à de nombreuses reprises. À tel point que l’Américain s’était rendu à Marseille en mars dernier pour affirmer que son intention était de s’inscrire au club dans la durée.

Ce sont des affaires business assez secrètes – Thibaud Vézirian

Toutefois, Thibaud Vézirian semble rester sur sa position. Selon lui, tout serait déjà bouclé pour la vente de l’Olympique de Marseille à la Kingdom Holding Company d’Al-Walid ben Talal. Lors d’un Space organisé sur Twitter, le journaliste de L’Equipe a tenu à en remettre une couche.

« J’ai parlé avec un maire d’Aix-en-Provence la semaine dernière qui m’a dit « Bien sûr, c’est fait, tu avais l’information avant nous ! » Donc tout le monde sait dans ces milieux (députés, sénateurs…). C’est une histoire de rythme de l’information, de rythme d’une officialisation. Donc tant que ce n’est pas officiel, c’est démenti. C’est classique, c’est normal. De tempo de communication aussi. Chacun donne son tempo par rapport à ses intérêts. Aujourd’hui, dans une histoire qui comporte un Etat, une ligue, un club, une mairie, une ville qui a besoin de retrouver un renouveau avant tout. Sans la ville et sans son port, il n’y aurait pas de rachat de l’OM. Tout s’est imbriqué mais pour imbriquer le puzzle c’est pas facile. Il y a un stade aussi où il a fallu vérifier des fuites. On n’achète pas un appartement de 15 mètres carré. Ce n’est pas du tout une affaire footballistique, donc ça n’a rien à voir avec le journalisme sportif, ça n’a rien à voir avec le journalisme en général. Aujourd’hui, ce sont des affaires de business assez secrètes et il ne faut pas déranger cet ordre qui a besoin de son timing pour différentes causes et clauses. Je croise des gens tous les jours, même à Paris, qui m’en parlent. Ce ne sont que des gens qui ont compris. » Thibaud Vézirian – Source : Space (16/09/2021)

C’est un projet générationnel – Frank McCourt

Frank McCourt l’avait affirmé lors de son retour à Marseille. Il souhaite s’inscrire dans la durée à l’OM et compte faire de nombreux efforts pour améliorer la situation du club dans les mois à venir.

« Le club n’a jamais été à vendre, il ne l’est pas aujourd’hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu’il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C’est un projet générationnel. C’est un club de football fantastique, avec beaucoup de passion. Nous l’avons d’ailleurs senti récemment. Elles sont parvenues jusqu’à moi. C’est la raison pour laquelle je les démens formellement. J’aimerais trouver le moyen d’empêcher les gens de continuer à les propager. Je serai toujours transparent à ce sujet, je ne mens pas, je n’ai jamais voulu vendre l’OM. L’OM n’est pas à vendre. Je pense que c’est à Pablo de me présenter un budget (sourire). Ce qui est sûr, c’est que vous me verrez plus souvent. Avec le Covid, je n’avais pas pu venir ces derniers mois. J’espère que la crise sanitaire sera bientôt derrière nous et que je pourrai vite revenir ressentir cette passion et vibrer à Marseille. » Frank McCourt– Source : La Provence (02/03/2021)