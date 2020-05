Romain Molina : « L’OM est en vente, oui ! Mais… »

Lors d’un nouveau live sur sa chaine Youtube, le journaliste indépendant Romain Molina a de nouveau évoqué le dossier brulant de la vente de l’olympique de Marseille. ce dernier confirme bien que Frank McCourt veut vendre le club mais enterre la piste Al-Walid Bin Talal…

« Il faut arrêter de croire en la piste Bin Talal »

« Alors je le dis et je le redis, McCourt veut vendre, oui, mais il faut arrêter de croire en la piste Bin Talal… Les gens parlent d’Al-Walid Bin Talal en oubliant complètement le contexte saoudien et ce qui est en train de se passer. Le mec a été mis au frais, on lui a demandé d’être discret. Aujourd’hui, est-ce qu’il peut sortir de l’argent ? Au Liban, il y a eu des problèmes. Il n’a pas pu. Par contre, on lui a demandé d’investir en Arabie saoudite(…) Tous les gens que j’ai sondés, des gens qui ont travaillé avec Al-Walid Bin Talal, qui le connaissent très bien, depuis le début ils me disent « Romain c’est des conneries ». Maintenant, est-ce que ça peut donner une idée aux Saoudiens ? Oui. Mais, on délire complètement et je vais vous expliquer pourquoi. Je connais personnellement divers agents qui se font passer pour des mecs qui connaissent l’Arabie saoudite ou qui travaillent avec des princes. Vous n’imaginez même pas le nombre de mythomanes dans ce milieu. Je ne suis pas là pour dire ce que les fans de l’OM veulent entendre. Je suis désolé pour eux, mais il n’y a rien du tout, c’est du bidon. » Romain Molina – Source : Youtube