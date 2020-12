OM : « Cela fait plusieurs semaines que McCourt a relancé le processus de vente… »

Après un été rocambolesque, le dossier de la Vente OM pourrait faire son retour médiatiquement. En difficulté financièrement, Franck McCourt pourrait tenter de vendre le club l’été prochain selon le journaliste Thibaud Vézirian…

Si le ticket Ajroudi / Boudjellal a complétement perdu sa crédibilité, d’autres investisseurs seraient toujours intéressés par un rachat de l’OM. Même si le contexte économique n’est pas favorable avec toutes les interrogations liées au Covid-19, le journaliste Thibaud Vézirian affirme avoir des informations concernant un intérêt de Didier Quillot pour le rachat de l’OM, mais surtout sur Franck McCourt qui aurait de nouveau ouvert la porte à des négociations. Il l’a expliqué dans une vidéo publiée sur sa chaine Youtube samedi…

“Petit à petit on est revenu vers moi pour me dire que cela fait plusieurs semaines que Frank McCourt a relancé le processus de vente. Malgré ce que dit Jacques-Henri Eyraud, qui fait son travail de communication, McCourt aurait décidé de relancer la machine pour voir ce qui pourrait se faire en 2021. Et les Saoudiens ? Ils avaient quand même un intérêt pour l’OM et je sais qu’ils manient très bien les médias pour faire parler d’eux sans cesse. Je sais bien que s’il y a des tractations secrètes je ne serais pas le premier au courant et au final un grand média aura l’exclusivité. Pour autant, ce qui me met la puce à l’oreille, c’est que Didier Quillot cherchait des investisseurs et que l’OM était de nouveau mis en vente.” Thibaud Vezirian – source : Youtube (26/12/2020)