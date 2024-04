Riolo annonce le rachat imminent d’un club de L1 par l’Arabie Saoudite (ce n’est pas l’OM) !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

D’après les informations recueillies par Daniel Riolo, l’Arabie saoudite serait sur le point de racheter l’AS Monaco. Les négociations seraient avancées avec Dmitri Rybolovlev.

L’Arabie saoudite devrait débarquer en Ligue 1, mais pas à l’OM, pour le plus grand malheur de certains Marseillais ! C’est plutôt à Monaco que le pays gouverné par Mohammed ben Salmane pourrait investir. Selon les informations recueillies par Daniel Riolo, les discussions seraient avancées avec le propriétaire du club monégasque, Dmitri Rybolovlev.

« Pour Monaco, les négociations sont très avancées avec les Saoudiens »

« Pour Monaco, les négociations sont très avancées avec les Saoudiens, a affirmé Riolo. Mais ça discute sur les parts, parce que Rybolovlev veut garder un peu des parts dans le club et les Saoudiens veulent tout. Et puis il y a aussi les parts de la Principauté, et le Prince Albert ne veut pas les lâcher, ce que je trouve tout à fait normal. La Principauté doit toujours garder un petit bout de l’AS Monaco et ne pas tout vendre, c’est évident, je trouverais bizarre que le palais lâche le club à 100%. Il y a juste une discussion autour de ça. (…) Je dis que Rybolovlev est en train de vendre, la question est de savoir ce que les Saoudiens vont faire quand ils vont arriver », a ajouté le journaliste sur RMC Sport.

