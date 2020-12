Vente OM : « Il y a une autre candidature au rachat du club »

Notre équipe était en plateau mercredi au lendemain de la victoire de l’OM face à l’Olympiakos. Voici un extrait de ce Débat Foot Marseille, dans lequel notre invité le journaliste AFP Manu Barranguet a livré ses informations concernant la « vente OM »…

Pour l’AFP, Manu Barraguet a beaucoup travaillé sur le dossier Mohamed Ajroudi. Il nous a confié mercredi qu’il ne croyait plus à un rachat de l’OM par l’homme d’affaires franco-tunisien, par contre il explique qu’au moins une autre candidature existe. Cependant, Franck McCourt ne serait pas dans l’optique d’une vente à court terme…

A lire : VENTE OM : UNE OFFRE DE 200M€ SUR LA TABLE DE MCCOURT? (EN PLUS DE DEUX AUTRES)

Le plan Ajroudi est trop mal barré

« Je n’y crois plus, j’ai beaucoup bossé sur le dossier Ajroudi. Au début j’y croyais, aujourd’hui je n’y crois plus. La sortie de Mourad (Boudjellal) c’est 4e fois qu’il remet une pièce dans la machine. Je pense que ce projet ne peut pas aboutir. Si tu parles au clan McCourt c’est un ou deux emails avec une relance, ce n’est pas une offre concrète. Le plan Ajroudi est trop mal barré. J’ai entendu parler d’une autre candidature, il y a d’autres personnes intéressées, on ne peut pas en dire d’avantage car les infos ne sont pas assez solides. Des chinois ? Non, mais je pense ce n’est pas pour tout de suite. McCourt ne vendra pas maintenant, ça sera à un horizon plus lointain. Je pense que tout ça c’est de l’agitation. (…) Je pense que c’est plusieurs années, McCourt n’a pas le comportement de quelqu’un qui part en courant. » Manu Barranguet – source : footballclubdemarseille.fr (02/12/2020)

Pour revoir ce Débat Foot Marseille en intégralité