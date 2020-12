Vente OM : La théorie d’une négociation en secret avec les saoudiens ?

Après un été rocambolesque, le dossier de la Vente OM pourrait faire son retour médiatiquement. En difficulté financièrement, Franck McCourt pourrait être tenté de vendre le club l’été prochain. Selon le journaliste Thibaud Vézirian, des négociations secrètes pourraient être en cours avec l’Arabie Saoudite…

Si le ticket Ajroudi / Boudjellal n’a jamais convaincu le clan McCourt, d’autres investisseurs seraient toujours intéressés par un rachat de l’OM. Même si le contexte économique n’est pas favorable avec toutes les interrogations liées au Covid-19, le journaliste Thibaud Vézirian un intérêt de Didier Quillot pour le rachat de l’OM, mais aussi de possibles négociations des saoudiens avec Franck McCourt. Il l’a expliqué dans une vidéo publiée sur sa chaine Youtube samedi…

j’ai envie de penser que certains investisseurs sont dans ce processus d’offre d’achat et que ça reste secret — Vezirian

« Ce qui me met la puce à l’oreille c’est que j’ai eu ces infos concernant la recherche d’investisseurs par Didier Quillot, que l’OM était à nouveau mis en vente suite à la pause par Frank McCourt pendant une partie de l’année 2020, et quand je relance mes informateurs saoudiens qui n’ont eu que de bonnes infos cette année, ces sources font profil bas depuis quelques semaines, et ça me met la puce à l’oreille. Je mène l’enquête, mais j’avais dit que le jour où on ne donne plus d’informations et qu’on est en période de travail secrète, ça veut dire que les choses avancent réellement. Donc, j’ai envie de penser que certains investisseurs et certaines personnes intéressées par l’OM sont dans ce processus d’offre d’achat, de tractations ou de négociations, que ça reste secret et qu’il n’y a rien qui peut fuiter. (…) Ça ne veut pas dire que c’est la réalité, mais ça veut dire qu’il y a des indices qui font penser que… » Thibaud Vezirian – source : Youtube (26/12/2020)