Vente OM : Les supporters pris entre deux sentiments ?

Lors de l’émission « Débat Foot Marseille » de lundi dernier, notre journaliste Nicolas Filhol s’est exprimé sur le sentiment des supporters sur le possible rachat du club par le tandem Ajroudi-Boudjellal. Et son opinion est claire !

Avant le communiqué d’hier soir qui a rajouté du plomb dans l’aile à cette piste (McCourt réaffirme son intention de garder l’OM et va attaquer Ajroudi et Boudjellal en justice), notre journaliste Nicolas Filhol s’est exprimé lundi sur un possible rachat du club. Et le doute était présent chez notre intervenant :

UNE opération qui traine en longueur … ce qui LA REND MOINS CRÉDIBLE

« Les supporters sont pris entre deux trucs. D’un côté y a un rejet de la présidence Eyraud, et ils aimeraient bien avoir Boudjellal comme président de l’OM. Mais en même temps, ils n’ont pas trop confiance en Ajroudi. Est ce qu’il a vraiment les moyens de racheter le club ? Et surtout est ce que McCourt est prêt à accepter ce que lui propose Ajroudi ? Plus le temps passe, moins on croit en ce rachat. » Nicolas Filhol – source : FCMarseille (20/07/2020)

