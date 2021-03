Vente OM : McCourt veut passer la main en 2022 ? (MaJ)

Alors que Frank McCourt annonce à tout le monde qu’il ne veut pas vendre le club, So Foot affirme qu’au contraire il aurait annoncé son souhait de passer la main auprès des instances dirigeantes du foot français… en 2022 !

Après l’avoir dit aux groupes de supporters, au maire de Marseille, le propriétaire de l’OM, Frank McCourt a une nouvelle fois affiché son volonté de ne pas céder le club dans la Provence ce matin il insiste : « Le club n’a jamais été à vendre, il ne l’est pas aujourd’hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu’il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C’est un projet générationnel. C’est un club de football fantastique, avec beaucoup de passion. Nous l’avons d’ailleurs senti récemment. (…) Elles sont parvenues jusqu’à moi. C’est la raison pour laquelle je les démens formellement. J’aimerais trouver le moyen d’empêcher les gens de continuer à les propager. Je serai toujours transparent à ce sujet, je ne mens pas, je n’ai jamais voulu vendre l’OM. L’OM n’est pas à vendre. »



Ce n’est pas le même son de cloche du côté de So Foot…

McCourt veut passer la main

« D’après notre enquête, l’ancien proprio des Dodgers de Los Angeles ne cache plus son souhait de passer la main et l’a confié auprès des instances dirigeantes du foot français. » So Foot 02/03/2021)

L’article en question a été modifié il y a quelques minutes avec une précision de taille, McCourt souhaiterait passer la main la saison prochaine, en 2022 !