OM : Déficits, mercato… McCourt reste (très) vague concernant les chiffres

la Provence publie ce matin un long entretien avec Frank McCourt. Le propriétaire américain de l’OM est venu pour lancer son nouveau projet avec Longoria et Sampaoli, par contre il reste vague concernant les chiffres…

Frank McCourt est à Marseille pour rassurer tout le monde. Il rencontre les supporters, les politiques et affirme son ambition pour le club. Il répète inlassablement que le club n’est pas à vendre mais à bien du mal à se montrer convaincant concernant les moyens disponibles pour combler les déficits et reconstruire l’effectif…

Le prochain mercato ? Je pense que c’est à Pablo de me présenter un budget — McCourt

« L’OM perd plus de 100M€ par an, que faire ? Je ne sais pas d’où vous tirez ces chiffres. Je ne me prononce pas dessus. Mais vous voyez ce qui se passe dans le monde, il y a une pandémie. (…) 370M€ dépensés, un regret ? L’OM est une passion pour moi. C’est beaucoup d’argent mais c’est beaucoup plus que de l’argent pour moi. J’aime ce projet dans le lequel je suis très engagé. Le sport n’est pas du business, de la passion, des victoires. L’OM c’est le meilleur club, dans le meilleur sport, dans la meilleure ville. (…) Le prochain mercato ? Je pense que c’est à Pablo de me présenter un budget. Ce qui est sûr, c’est que vous me verrez plus souvent. Avec le Covid je n’ai pas pu venir lors de ces dernier mois. J’espère que la crise sanitaire sera bientôt derrière nous… » Frank McCourt – source : La Provence (02/03/2021)