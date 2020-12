Vente OM : Waddle espère un gros investisseur !

Franck McCourt a investi de l’argent à l’OM. Cependant la gestion de ces millions d’euros n’a pas été à la hauteur. Pour Chris Waddle il faut un plus gros investisseur à Marseille pour bâtir une équipe capable de bien figurer en Ligue des Champions…

Dans un entretien accordé à la Provence, Chris Waddle a expliqué que l’OM avait besoin d’avoir des grands joueurs dans son effectif. Pour cela, le club doit disposer de plus de moyens, l’ancien gloire olympienne attend donc un investisseur !

🔴 [Premium⭐] Consultant radio pour la BBC, la légende olympienne a commenté le match contre Manchester City (3-0), mercredi soir. « Magic » Chris promet un retour rapide du club marseillais en Ligue des champions #TeamOM https://t.co/2DneXufPIQ — La Provence OM (@OMLaProvence) December 11, 2020

Espérons qu’un investisseur puisse arriver avec beaucoup d’argent — Waddle

« Le club doit continuer à se renforcer chaque saison, à grandir. Ce n’est pas bon de dire que c’est fini, car peut-être que des joueurs vont partir au mercato d’hiver si on leur propose 20 millions pour l’un, 40 pour l’autre. Marseille doit garder son effectif et le renforcer avec des joueurs de top niveau. (…) Les dirigeants doivent trouver un numéro neuf qui ne joue pas dans son club. Si l’OM joue jusqu’à la fin du championnat comme contre City et qu’il recrute au mercato, il finira dans le top 3 ! Pour aller plus haut aujourd’hui au niveau européen, le propriétaire doit savoir qu’il lui faut investir plus d’argent. Quand j’étais à l’OM, le club achetait de gros joueurs. C’est la clé dans le football. Si vous avez l’argent, comme Paris, vous pouvez acheter Neymar, Mbappé… Les montants sont extravagants, mais c’est ce dont vous avez besoin pour être une équipe au top. (…) Pour Marseille, le fossé est très grand. Espérons qu’un investisseur puisse arriver avec beaucoup d’argent. Se qualifier pour la Ligue des champions chaque année peut rapporter de l’argent. » Chris Waddle – Source: La Provence (11/12/2020)