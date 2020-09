PSG – OM : Pas de miracle pour les Parisiens souffrant de la Covid ?

Selon une info du journal le Parisien, le PSG ne pourra pas finalement pas compter sur les 4 joueurs contaminés au Covid-19.

Optimiste à l’idée d’aligner dimanche face à l’OM un des joueurs touchés par la « première vague » de contamination (Neymar, Di Maria ou Paredes), le PSG va surement devoir renoncer. Ces joueurs seront autorisés à reprendre un entrainement individuel uniquement vendredi. Et le staff parisien ne souhaiterait pas prendre de risque à long terme en les alignant dans un match sans entrainement collectif dans les jambes.

Le match n’est pas le plus important — Tuchel

Une décision appuyée par Thomas Tuchel. En conférence de presse l’entraîneur allemand du PSG a clairement dit que la santé à long terme des joueurs sera privilégiée. Et qu’aucun risque ne sera pris.

« La santé est primordiale. On doit régler les choses avec beaucoup de responsabilité. Le match n’est pas le plus important. On prend notre responsabilité. »

Thomas Tuchel. Source : conférence de presse.



En clair, il faudra bien s’attendre à voir un PSG largement remanié ce dimanche lors du classique face à l’OM.