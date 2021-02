Vers une vente du Vélodrome, perquisitions dans les locaux de deux groupes de supporters et le dossier Sampaoli… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce jeudi: Le maire de Marseille confirme la vente du Vélodrome, perquisitions dans les locaux de deux groupes de supporters, Les négociations avancent pour Sampaoli…

Le maire de Marseille est cash : « Le Vélodrome ? je vais me débrouiller pour trouver un acheteur »

Benoit Payan veut trouver un acheteur pour le Stade Vélodrome. Une déclaration qui devrait encore aimanter le fantasme de la vente OM.

🔴 Benoît Payan Maire de Marseille sur la vente du Vélodrome ce soir en live sur Facebook !

C'est clair, net et précis, le stade 🏟 est en vente !



Le stade, c’est plus possible, niet, terminé : 15M d’euros de la poche des Marseillaises et des Marseillais

« Le stade Vélodrome ? Je veux le vendre. Je veux le vendre parce que c’est une gabegie financière. Je l’ai dit quand j’étais dans l’opposition, je le ferais si je trouve un acheteur. Et je me débrouillerais dans les mois et les années qui viennent pour trouver un acheteur. Le stade, c’est plus possible, niet, terminé : 15M d’euros de la poche des Marseillaises et des Marseillais pendant 30 ans, c’est terminé. » Benoit Payan – source : Facebook (03/02/2021)

OM : Perquisitions dans les locaux de deux groupes de supporters ?

Le président Eyraud avait annoncé la couleur dans un communiqué: « Ce qui s’est passé cet après-midi appelle la plus grande sévérité pour ces fauteurs de troubles qui se prétendent supporters mais détruisent des installations et menacent les salariés et les joueurs. »

Ils ont mené une action coup de poing samedi à La Commanderie, provoquant le report du match contre Rennes #OM #FaitsDivers https://t.co/c4FeGpm0i3 — La Provence OM (@OMLaProvence) February 4, 2021

Selon La Provence, qui a eu la confirmation par une source policière, « deux associations de supporters de l’OM auraient été perquisitionnées, ce matin, dans le cadre des incidents de la Commanderie du samedi 30 janvier. » Le quotidien régional ne sait pas si ces deux derniers sont bien le Commando Ultra et les South Winners. Pour rappel, ce lundi, 14 supporters interpellés sont passés devant le tribunal correctionnel de Marseille. Huit ont été écroués en attendant un procès programmé pour le 24 février prochain.

Mercato OM : Les négociations avancent pour Sampaoli ?

Depuis le départ d’André Villas-Boas, l’Olympique de Marseille cherche un nouveau coach. Ce mercredi face à Lens, c’est Nasser Larget, le directeur de la formation qui était sur le banc. Pablo Longoria s’active donc en coulisse pour trouver un entraîneur. Après Sarri, Rafa Benitez ou encore Lucien Favre, le directeur sportif s’attaque à Jorge Sampaoli.

Selon les informations du journal As, il y aurait un accord de principe entre le coach argentin et l’OM… Cependant, le disciple de Marcelo Bielsa est toujours sous contrat avec l’Atletico Mineiro. La fin du championnat brésilien est le 26 février. Cependant, selon l’Equipe, le coach n’aurait pas conclu d’accord avec l’OM !

Il ne reste que 4 matchs à Sampaoli pour être libre. La direction marseillais serait prête à attendre et laisser Larguet sur le banc… Un autre nom a été cité ce mercredi. Globoesporte croit savoir qu’Abel Ferreira, coach portugais qui est le dernier vainqueur de la Copa Libertadores serait visé par Pablo Longoria.