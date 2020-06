Villas-Boas a parlé à Niang, Sanson hésitant sur son avenir, et une piste s’éloigne… Les 3 infos OM de ce lundi !

Niang c’est du sérieux, Sanson pas sûr de partir et Joao Mario devrait prolonger… Les 3 infos OM de ce lundi !

Mercato : L’OM « en pôle » pour Niang ? Villas-Boas lui a parlé, McCourt prêt à faire un effort si…

Initié par Andoni Zubizarreta, le dossier Mbaye Niang serait toujours prioritaire. L’OM serait bien placé et aurait lancé un début de démarches. Reste à d’abord satisfaire le propriétaire Franck McCourt…

L’OM cherche un 9 et a jeté son dévolu sur Mbaye Niang. L’attaquant du Stade Rennais est déjà à Marseille, il passe son confinement chez sa belle famille. Le joueur de 25 ans n’a pas caché son attirance pour la ville et le club, l’OM serait même favori dans ce dossier malgré l’intérêt de clubs anglais comme Tottenham. L’Equipe explique ce lundi que quelques semaines avant le confinement, l’ancien attaquant du Milan AC a même discuté au téléphone avec André Villas-Noas. Le coach olympien serait disposé à changer de système, de lâcher son 4-3-3 pour passer en 4-4-2 avec Payet à gauche, Thauvin à droite, Benedetto et donc Niang dans l’axe…

Villas-Boas prêt à passer en 4-4-2 ?

L’OM clairement en pole sur Mbaye Niang. Tottenham a initié des 1ers échanges avec l’entourage du joueur mais le projet du club londonien présente des garanties sportives bien moindres. L’OL et Monaco ont pris des premiers renseignements mais sans suite pour le moment @lequipe https://t.co/LiRMtuZx2l — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) May 31, 2020



Si Rennes n’est pas opposé à l’idée d’un départ, le club breton qui avait déboursé 15M€ ne bradera pas son buteur. Un montant estimé entre 20 et 30M€ est même évoqué. De plus, selon l’Equipe, « des discussions très légères ont bien été entamées. » Niang disposerait d’un salaire de 220000€/mois à Rennes, bien loin des hauts salaires marseillais. Reste à trouver les finances pour payer un tel transfert…

D’abord vendre pour satisfaire McCourt ?

L’OM doit faire avec des comptes dans le rouge et va devoir avant tout vendre. Cependant, selon la Provence, « si l’OM réussit à récupérer quelque 60 ME dans les ventes, McCourt serait prêt à faire un nouvel effort sur le mercato estival pour satisfaire son entraîneur. » Mbaye Niang va donc devoir se montrer patient, et l’OM réussir la première partie de son mercato dans le sens des départs…

Si l’#OM récupère quelque 60 ME dans les ventes, Franck McCourt serait prêt à faire un nouvel effort

https://t.co/ihlpXDosOn — La Provence OM (@OMLaProvence) May 31, 2020

OM Mercato : Sanson, le temps de l’hésitation ?

Morgan Sanson est annoncé sur le départ depuis l’été dernier. Le milieu de terrain avait coché cet été 2020 pour faire le grand saut vers un championnat étranger, mais rien ne serait encore acté…

Morgan Sanson est un joueur dont la valeur marchande peut rapporter un joli chèque à l’OM. Si le président Eyraud se serait montré gourmand en demandant plus de 30M€, l’ancien du MHSC aurait des touches en Premier League. Sanson s’est rapproché de l’agent Pini Zahavi pour tenter d’obtenir une offre d’un club plus huppé que Crystal Palace ou West Ham. Le milieu de terrain de 25 ans a envie de jouer la Ligue des Champions et pourrait selon l’Equipe être tenté de rester à Marseille… sauf si un club de Premier League qualifié pour cette compétition se montre intéressé…

L’agent du milieu de terrain avait été clair en mars dernier…

on ne peut jamais forcer un joueur à quitter un club

« Morgan est beaucoup approché, mais il ne partira pas si sportivement, ce n’est pas mieux que l’OM. Son objectif ce n’est pas de gagner plus d’argent, c’est de progresser sportivement. Pour Morgan, la priorité est accordée à Marseille. Mais il reste à l’écoute des propositions, tant qu’elles sont en adéquation avec ses ambitions sportives. C’est compliqué de dire qu’un départ de Sanson est inéluctable. Il a une forte valeur marchande, mais ce n’est pas sûr que les clubs qui l’approcheront correspondent à ses envies financières et sportives. Marseille est certes dans une obligation économique. Mais on ne peut jamais forcer un joueur à quitter un club. » Agent de Morgan Sanson – Source : 20 minutes

Mercato OM : Une piste portugaise de Villas-Boas tombe à l’eau?

Récemment, des rumeurs venant d’Italie poussaient Joao Mario vers l’Olympique de Marseille où André Villas-Boas apprécierait son profil. Le milieu offensif portugais serait cependant plus proche de continuer son prêt au Lokomotiv Moscou, où il s’est relancé…

Le mercato de l’Olympique de Marseille risque d’être difficile cet été. Avec le manque des moyens et l’absence (pour le moment) de directeur sportif, le club devrait avoir du mal à recruter. L’option d’accumuler les prêts serait alors une solution pour se renforcer à moindre coup.

Joao Mario va prolonger en Russie?

Dans cette optique, André Villas-Boas aurait observé Joao Mario, milieu offensif portugais. Vendu par son club à l’Inter où il n’a pas pu s’imposer, le lusitanien a été prêté en Russie au Lokomotiv, club où il s’est bien relancé.

Avec une option d’achat de 18 millions d’euros (trop élevé pour le club ), il ne devrait pas être conservé. C’est pourquoi les dirigeants russes tenteraient de se le faire prêter une année de plus. Selon des médias russes, la direction de l’Inter serait en discussion avec le Lokomotiv. Même cas de figure pour Ivan Perisic, prêté au Bayern Munich, qui pourrait continuer son aventure en Bundesliga comme l’explique Gianluca Di Marzio.