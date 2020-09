Villas-Boas confirme au moins 3 absents pour OM vs ASSE… il va devoir bricoler !

Après sa victoire face au PSG dimanche, l’OM va recevoir l’ASSE ce jeudi soir. Ce match de la 1ere journée de Ligue 1 avait été reporté suite à plusieurs cas de Covid dans l’effectif marseillais. Pour cette rencontre, l’OM ne sera pas au complet…

Suite aux accrochages en fin de match face à Paris, Dario Benedetto et Jordan Amavi sont suspendus pour la réception de l’ASSE. Présent en conférence de presse ce mardi, André Villas-Boas a évoqué le poste de latéral gauche qui ne pourra pas être occupé par Yuto Nagatomo, non qualifié pour cette rencontre. Bouna Sarr et Morgan Sanson restent incertains pour cette rencontre.

On doit bricoler un peu pour OM vs ASSE — Villas-Boas

« On va voir comment faire pour jeudi. Il faut trouver quelqu’un pour jouer à droite et pouvoir décaler Sakai à gauche. On doit bricoler un peu, on va voir ce quel’on peur faire pour le poste de latéral gauche ou changer de système (Nagatomo non qualifié et Amavi suspendu). On va chercher dans notre effectif les solutions possibles… Sarr, il faudra faire un point demain mais il y a des chances de le récupérer aussi. Sanson sera peut-être sur le banc. »

André Villas-Boas – source : Conférence de presse (15/09/2020)

