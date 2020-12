Villas-Boas dénonce un arbitrage contre l’OM !

L’entraineur de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas s’est exprimé en conférence de presse d’avant match OM – Reims. Il est notamment revenu sur l’arbitrage de la rencontre face à Rennes (2-1) et l’expulsion injuste de Pape Gueye

En conférence de presse ce vendredi, l’entraineur de l’OM André Villas-Boas est revenu sur la polémique autour de l’arbitrage de Clément Turpin face à Rennes (2-1) mercredi dernier.

C’est quelque chose d’historique pour l’OM — Villas-Boas

#VillasBoas : « C’est mieux quand les arbitres suivent une ligne de régularité, aussi dont l’OM prend des cartons. Il manque d’explications… » #ConfOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2020

« On a demandé de voir qu’il y a eu une faute technique au niveau des échanges avec la VAR et l’arbitre. On est déçu de l’arbitrage des choix de l’arbitre, de la quantité de cartons jaunes reçus. C’est mieux quand les arbitres suivent une ligne directrice. Ce n’est pas le cas dans la manière dont l’OM est sanctionné au niveau des cartons. C’est quelque chose d’historique pour l’OM, avec différents joueurs et différents coachs. Il y a un gros écart dans ce type de statistiques avec d’autres clubs. et c’est toujours contre l’OM » – André Villas-Boas – Source : Conférence de presse