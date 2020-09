Villas-Boas en dit plus sur la suite du mercato, Kamara évoque son avenir, le groupe face au LOSC… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de la journée. Ce samedi au menu : Villas-Boas en dit plus sur la suite du mercato, le groupe face au LOSC et Kamara évoque son avenir.

OM : Villas-Boas revient sur le recrutement de l’attaquant et la suite du mercato !

Après plusieurs mois de noms, de rumeurs autour de l’attaquant, André Villas-Boas est revenu sur ce sujet en conférence de presse. Le coach portugais espère en voir un arriver avant le 5 octobre 2020.

Ce samedi, André Villas-Boas était en conférence de presse pour évoquer le match face au LOSC qui se jouera dimanche.

une piste chaude ? Je ne peux pas vous dire. En Allemagne ? Non — AVB

Les journalistes en ont profité pour lui poser des questions sur le mercato et plus précisément sur le poste d’attaquant. Le coach portugais a répondu, avec sa franchise habituelle.

» J’espère que si tout va bien, on fera venir d’ici la fin du mercato l’attaquant qu’on a choisi. Si c’est une piste chaude ? Je ne peux pas vous dire. En Allemagne ? Non. (…) Tous les joueurs qui sont ici, je compte sur eux. C’est vous qui voulez les faire partir. On discute avec ceux qui arrivent en fin de contrat à la fin de la saison. Mais on ne cherche pas à les écarter ou qu’ils perdent leur importance dans le groupe. Il n’y a pas de hiérarchie. Des départs ? Je ne pense pas, sauf pour les joueurs à qui on cherche une sortie. On n’a pas d’offres »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (19/09)

Mercato OM : Kamara fait le point sur son avenir !

Ce samedi matin en conférence d’avant-match face au LOSC, Boubacar Kamara s’est exprimé sur son avenir. Le minot ne compte pas quitter l’OM.

L’Olympique de Marseille va affronter le LOSC ce dimanche au Vélodrome. En conférence de presse ce samedi matin pour évoquer la rencontre, Boubacar Kamara a également été questionné sur son avenir.

Je ne pense pas qu’il y aura des départs — KAMARA

Annoncé sur le départ lors de ce mercato par de nombreux médias, le milieu de terrain formé à l’Olympique de Marseille affirme qu’il restera au club et que selon lui, les autres joueurs devraient suivre le même chemin.

« Pour moi il n’y a pas de doute, je vais continuer mon aventure ici. On va jouer la Ligue des champions. Je vais continuer à l’OM. Je ne veux pas quitter l’OM. D’autres départs dans l’effectif ? Oui je serais surpris car tout le monde est impliqué dans le projet. Ça semblerait bizarre. Je ne pense pas qu’il y aura des départs, si proche de la fin de mercato. Il n’y a pas vraiment de pacte. Mais je ne pense pas que quelqu’un partira »

Boubacar Kamara – Source : Conférence de presse (19/09)

OM – LOSC : Un retour important dans le groupe de Villas-Boas !

Quatrième match officiel de la saison pour l’Olympique de Marseille, et second match à domicile après la défaite face à l’ASSE. Le club marseillais recevra le LOSC ce dimanche soir à 21h au Stade vélodrome. André Villas-Boas peut compter sur le retour de Dario Benedetto.

L’Olympique de Marseille reçoit ce dimanche soir le LOSC au Stade Vélodrome à 21h après la défaite face à l’ASSE…

Le coach portugais a communiqué son groupe pour cette rencontre. On note le retour important de Dario Benedetto qui a cruellement manqué au poste de numéro 9.

Le Groupe de l’OM face à l’ASSE :

Gardiens :Mandanda, Simon, Vanni

Défenseurs : Alvaro, Perrin, Sakai, Nagatomo, Caleta-Car, Balerdi, Sarr

Milieux : Kamara, Rongier, Lopez, Strootman, Gueye, Sanson

Attaquants : Aké, Germain, Benedetto, Thauvin, Payet, Radonjic