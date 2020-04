Villas Boas explique ce que veulent les supporters de l’OM (selon lui)

Dans les colonnes du journal l’Equipe, l’entraineur de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas a donné son sentiment sur sa côte de popularité auprès des supporters marseillais.

Dans un dossier consacrée aux entraineurs qui ont réussi à l’Olympique de Marseille André Villas Boas a tenté d’expliquer pourquoi il avait été rapidement adopté par les supporters marseillais :

ce qu’apprécient les supporters, c’est qu’on respecte leurs valeurs

« J’ai été surpris, en bien, par ce stade et cette ferveur. La pression est constante : dans un club de passion comme l’OM, quand les choses vont bien, tout va très bien, quand les choses vont mal, tout va très mal. J’ai été bien reçu, mais je pense que ce qu’apprécient les supporters, c’est qu’on respecte leurs valeurs. On mouille le maillot, on a le courage, l’intensité, l’envie de se transcender. Le mérite revient aux joueurs, parce que le groupe a peu changé, mais chacun s’est transfiguré, individuellement », André Villas-Boas – Source: L’Equipe