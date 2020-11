Villas-Boas prévient « les entraineurs qui veulent venir à l’OM »

Interrogé sur la défaite de l’OM face à Porto, André Villas-Boas a demandé un peu de patience. Le coach olympien a évoqué les déclaration d’Eric Di Meco mais a aussi évoqué le cas des entraineurs qui rêvent de venir entraineur l’OM. Christophe Galtier ?

André Villas-Boas a répété que la défaite de l’OM était honteuse. Cependant il explique que sa place n’est pas encore disponible…

A lire : DI MECO : « C’EST LA PREMIÈRE FOIS QUE JE REÇOIS AUTANT DE TEXTOS DE COPAINS QUI AVAIENT HONTE »

les entraineurs qui rêvent de l’OM peuvent attendre encore un peu… — Villas-Boas

« On était pas au niveau, ce n’est pas le système ou Payet en 10, vous cherchez des solutions mais on a perdu le match car on était tellement mauvais que l’on pris une défaite honteuse ou ridicule… Ce n’est pas parce qu’il y a les journalistes, les supporters, les amis et les textos de Di Meco, et les entraîneurs des autres clubs qui veulent venir ici.. qu’on va arrêter de travailler. On sait précisément qu’on n’est pas à la hauteur de l’histoire club, moi le premier. On doit continuer à travailler. Ce qui se passe en ce moment c’est pareil qu’après le match face à Paris. »

André Villas-Boas – source : « Conférence de presse (05/11/2020)

