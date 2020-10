Villas-Boas remonté, City chambreur et Lens reporté ! Les 3 infos OM de ce mercredi

FCMarseille vous propose tous les soirs les 3 infos OM du jour. Au menu ce mercredi, Villas-Boas énervé avec ses histoires de systèmes, City chambre et Lens pense encore jouer le match à Marseille…

L’Olympique de Marseille a concédé une lourde défaite contre City ce mardi soir lors du second match de la phase de groupe e la Ligue des Champions (3-0).

L’entraineur de l’OM André Villas-Boas semble de plus en plus irrité par les critiques sur ses choix tactiques. Au micro de RMC Sport il a défendu la stratégie de défendre en bloc bas adoptée face à Manchester City. Il prend notamment l’exemple de Lyon qui a réussi à battre les citizens en en adoptant cette même tactique il y a quelques mois.

« Dix des quinze derniers adversaires de City ont joué à cinq. Ce n’est pas une nouveauté. On n’allait pas jouer en 4-4-2 losange ou en 4-3-3 (…) Qui est resté dans l’histoire? L’OL, avec cette stratégie qui a fonctionné. Aujourd’hui, ça n’a pas fonctionné pour nous. Le coaching est perdant, mais la stratégie n’est pas différente des autres équipes, il ne faut pas dire de conneries ».

André Villas-Boas – Source RMC Sport

L’OM a concédé deux défaites en autant de matchs de Ligue des Champions contre L’Olympiakos et Manchester City en adoptant ce même plan de jeu. Reste à avoir si AVB fera évoluer sa réflexion pour la suite de cette compétition, où s’il préférera mourir avec ses idées. Car une nouvelle défaite à Porto mardi prochain éliminera probablement déjà Marseille de la C1.

Notre sélection d’articles sur Villas-Boas :

OM – Villas-Boas ironise : « Malheureusement vous avez AVB avec cette tactique… »OM – City (0-3) : Les 3 enseignements du match OM – City (0-3) – Thauvin visiblement pas fan de la tactique de Villas-Boas…

Décidément, le titre « Bande Organisé » du collectif de rappeurs marseillais emmené par Jul est devenu une référence dans les « chambrages » d’après match, et pas uniquement pour les club français…

Les joueurs de l’OM ont lancé le mouvement après leur victoire à Paris il y a quelques semaines. Un mouvement qui se retourne désormais contre eux après chaque défaite. L’AS Saint Etienne s’en était servi après leur succès au vélodrome contre le club marseillais. C’est maintenant au tour de Manchester City de reprendre cette référence pour chambrer l’Olympique de Marseille.

Le compte Twitter Officiel du club Mancunien a ainsi posté après la rencontre : « En bande organisée… personne peut les canaliser… »

Le joueur de City, Raheem Sterling, n’a pas non plus manqué l’occasion de chambrer en faisant le fameux signe de Jul accompagné d’un message faisant référence à la même chanson : « Sorry ma gâtée »

On a more serious note: delighted helping the team with the victory tonight & happy to come back playing in this incredible stadium, missing the fans tho !! See you soon again Marseille 🙏🏾 #respect pic.twitter.com/buHnXLlsM0

— Raheem Sterling (@sterling7) October 27, 2020