Villas-Boas : « Une performance exceptionnelle de notre part ! »

L’Olympique de Marseille s’est imposé un but à zéro à Lorient. Si certains ont pu trouver le match ennuyeux et la victoire difficile à se dessiner, le coach de l’OM tire un tout autre bilan de ces 90 minutes…

Être plus séduisant que ça ? Ça va être dur !

« Être plus séduisant que ça ? Ça va être dur ! C’est quand même abusé. Je pense qu’on a très bien joué. Je ne sais pas combien de passes ont a fait, la possession, dans ces conditions-là… À Lorient, à l’extérieur, après un match de Ligue des Champions. Regardez combien d’équipes de Ligue des Champions ont perdu des points ce weekend ! C’est un très gros match de notre part ! Un autre coach aurait été un peu plus excité. (…) C’est une très bonne prestation collective, offensive et défensive. Très bien dans les passes. J’ai dit à la mi-temps aux joueurs qu’on a manqué un peu d’incisivité. Mais oui, un match bien maîtrisé dans des conditions exceptionnelles, dures et c’est pour ça que cette victoire peut être importante. Ça va pas être facile pour les autres de prendre des points ici. Lyon en a déjà perdu ici. Ils ont eu toute la semaine pour travailler et sortaient d’une belle victoire contre Reims. Donc c’était dur mais je suis très content, une performance exceptionnelle de notre part. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (RMC)