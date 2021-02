Villas Boas mis à pied, quel coach demain ? 5 absents face à Lens et Tapie réclame le départ immédiat d’Eyraud… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de ce mardi. Au menu : Villas Boas est suspendu par l’OM, 5 absents, un retour et deux incertains côté marseillais face à Lens, Tapie réclame le départ d’Eyraud immédiatement !

Villas Boas mis à pied, Larguet sur le banc face à Lens ?

C’est plus qu’une crise de résultats qui secoue l’OM. Ce midi André Villas-Boas a annoncé qu’il avait donné sa démission suite au dernier jour du mercato. Dans la foulée le club a annoncé sa mise à pied pour ses propos jugés « inacceptables » envers Pablo Longoria. Mais qui sera sur le banc face à Lens ?

André Villas-Boas mis à pied, tout son staff devrait suivre. Selon l’Equipe, la direction olympienne pourrait choisir de nommer Nasser Larguet. L’actuel responsable du centre de formation faire office de coach intérimaire pendant plusieurs jours, le temps pour Pablo Longoria de trouver un successeur à Villas-Boas. Le quotidien sportif précise que Larguet « serait accompagné de Philippe Anziani, l’entraîneur de la réserve olympienne, et de son adjoint Maxence Flachez. » Si tel est le cas, Pancho Abardonado, actuel entraîneur adjoint des U19 marseillais, devriendrait le coach de la réserve de l’OM (National 2).

Lens – OM : 5 absents, un retour et deux incertains côté marseillais…

Au delà de la bombe lâchée par Villas-Boas sur son désir de partir sans indemnités, le coach a fait un point rapide sur son effectif alors que la responsable de la communication voulait écourter sa conférence de presse. Car si AVB est toujours là demain, il devra faire sans Gueye, Cuisance, Khaoui et Balerdi sont suspendus, Amavi est toujours blessé. De plus Rongier n’est pas certain de pouvoir jouer, Ntcham qui n’était pas désiré par son coach doit avoir un entretien avec lui. Seule bonne nouvelle, le retour de Boubacar Kamara…

« Rongier c’est du 50/50, Kamara joue, Amavi non il est très en retard par rapport à sa blessure. On a 4 suspendus (Balerdi, Cuisance, Gueye et Khaoui). Ntcham, je dois parler avec le joueur… » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (02/02/2021)

OM : Tapie réclame le départ d’Eyraud immédiatement !

Bernard Tapie est intervenu sur France Info ce mardi après les déclarations d’André Villas-Boas. L’ancien président de l’Olympique de Marseille réclame la démission du président Eyraud.

« Arrêtons les frais, la direction est en train de détruire l’OM. J-H Eyraud doit partir.” Bernard Tapie – Source : France Info (02/02/21)