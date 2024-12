Voici les décisions de la Commission de Discipline concernant Pol Lirola et les supporters stéphanois après ASSE – OM !

La Commission de Discipline de la LFP a publié ses décision ce mercredi soir et l’OM est fixé pour son latéral. En effet, Pol Lirola a été suspendu pour deux matchs après son carton rouge face au LOSC le 8 décembre 2024. Par ailleurs, l’AS Saint-Étienne a été sanctionnée d’une fermeture de deux tribunes pour le comportement de ses supporters, mais la sanction ne sera appliquée qu’à partir de janvier 2025 et non lors du match ASSE – OM en Coupe de France.

La Commission de Discipline de la LFP a rendu deux décisions importantes cette semaine, concernant l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Étienne. Le défenseur marseillais Pol Lirola a écopé de deux matchs de suspension suite à son carton rouge lors du match contre le LOSC le 8 décembre 2024. Cette sanction fait suite à une altercation qui a vu Lirola recevoir un avertissement direct pour un geste jugé trop violent, le contraignant à manquer deux matchs importants pour l’OM dans la course aux premières places de la Ligue 1.

2 matches fermes pour Lirola, deux tribunes de l’ASSE suspendues mais en janvier !

En parallèle, l’AS Saint-Étienne a également été sanctionnée pour le comportement de ses supporters lors de la rencontre contre l’OM. Des fumigènes et des comportements inappropriés, comme des expressions orales et visuelles, ont entraîné une interruption temporaire de la rencontre. En conséquence, le club a écopé d’une fermeture de deux tribunes de Stade Geoffroy-Guichard, dont un match sera pris en compte pour révocation du sursis des tribunes Paret et Snella basses. Cependant, cette sanction ne sera pas appliquée lors du match ASSE – OM en Coupe de France ce dimanche, mais prendra effet à partir du 24 décembre 2024.



Ces décisions sont une nouvelle illustration de l’importance des comportements sur et autour du terrain dans le cadre de la régulation des compétitions françaises. L’OM devra donc composer sans Lirola pendant deux matchs, tandis que l’AS Saint-Étienne devra assumer les conséquences des agissements de ses supporters à la reprise du championnat en janvier 2025.